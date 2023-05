RUSIJA NIKADA NEĆE DOZVOLITI DA BUDE PORAŽENA! General SAD: Mi na Zapadu se plašimo pobede Ukrajine, jer nam Putin iznova preti

Vojni uspeh Ukrajine na bojnom polju je najveći strah NATO-a, jer Rusija nikada neće dozvoliti da bude poražena, rekao je za ABC Action Nevs Filip Bridlav, penzionisani general američkih vazduhoplovnih snaga i bivši vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi .

Bridlav je bio vrhovni komandant NATO saveza za Evropu kada je Rusija napala Krim 2014. On kaže da Zapad, zabranjujući Ukrajini da koristi NATO oružje za napad na Rusiju, garantuje Rusiji bezbednost.

Bridlav je primetio da retorika obuzdavanja za koju kaže da Putin koristi ima „bezumni“ efekat i da SAD pada na rat reči Vladimira Putina. Takva poluga je, prema generalu, razlog za ograničenu pomoć Ukrajini, koja, pak, obezbeđuje bezbednost Rusije.

"Ruska vojska je izneverila Putina na terenu. Ali njegov rat rečima, njegov rat zastrašivanja — ili kako mi kažemo vojnim jezikom, njegovo odvraćanje — rade divlje. Mi na Zapadu se plašimo pobede Ukrajine. Jer nam Putin iznova i iznova preti onim što smo mu rekli na početku ovog rata čega se plašimo. Plašimo se nuklearne ekspanzije i plašimo se širenja ovog rata u Evropu", kaže general Bridlav.

foto: Printscreen/CNBC

"A šta nam on pušta skoro svakodnevno? Neko visoko pozicioniran u Rusiji, skoro četiri do pet puta nedeljno, priča o tome ako se ovo desi, to je nuklearna bomba. Ako se ovo desi, to je nuklearna bomba. Ako izgubimo, to su nuklearne bombe."

Na opipljivom nivou, on kaže da to znači da je Zapad držao Ukrajinu na teškom mestu.

„Dajemo Ukrajini dovoljno da ona ne bude poražena na bojnom polju. Ali verujem, to nije navedeno, ali je vrlo jasno iz onoga što vidimo, da ne dajemo Ukrajini ono što joj je potrebno da pobedi".

Nakon velikog curenja obaveštajnih podataka američke vojske, Ukrajina drži svoje planove za kontraofanzivu blizu. A general Bridlav veruje da bi strategija mogla da znači odsecanje Krima kao baze za ruske napade.

„Nadao bih se da će Ukrajina iskoristiti svoju sposobnost da preseče kopneni most do Krima, da ponovo preuzme vodosnabdevanje Krima, da preseče most u Kerčkom moreuzu, a zatim da napadne ceo Krim. I ne mislim nužno na kopno napada, ali precizne vatre dugog dometa, potiskuju kontinent koliko god mogu, a zatim pucaju na Krim i dovode ga u opasnost“.

Moskva je prošle godine poslala notu zemljama NATO-a zbog isporuke oružja kijevskim vlastima. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je napomenuo da bi svaki teret sa vojnom opremom za Ukrajinu postao legitimna meta ruske vojske. Prema njegovim rečima, SAD i alijansa su direktno uključeni u sukob - ne samo prenosom oružja, već i obukom osoblja u Velikoj Britaniji , Nemačkoj, Italiji i drugim zemljama.

Kurir.rs