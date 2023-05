TRAMP I DALJE FAVORIT KOD REPUBLIKANACA! Iako je kriv za seksualno zlostavljanje zadržao podršku najodanijih pristalica, OVDE GUBI

Donald Tramp je postao prvi bivši predsednik u istoriji Sjedinjenih Država koji je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje!

Porota je utvrdila da je Tramp u jednoj robnoj kući u Njujorku 1996. godine seksualno zlostavljao bivšu kolumnistkinju i novinarku E. Džin Kerol i da je odgovoran za maltretiranje i klevetu, zbog čega će morati da joj isplati odštetu od pet miliona dolara.

Dominacija u stranci

CNN u detaljnoj analizi prenosi da ova presuda bez presedana nije dovela u pitanje Trampov status favorita za predsedničku nominaciju Republikanske stranke.

Međutim, neki od njegovih kritičara iz redova republikanaca postavljaju pitanja o Trampovoj podobnosti za funkciju, što će sigurno biti u centru pažnje u kampanji ako on bude republikanski kandidat.

- To i nekoliko drugih stvari dovodi me do pitanja bi li on bio najbolji kandidat za stranku - rekao je Kevin Kramer, senator iz Severne Dakote.

Jednoglasna presuda mogla bi Trampu da napravi problem kod pojedinih glasačkih grupa, uključujući žene. Da bi se vratio u Belu kuću, Tramp mora da poboljša broj osvojenih glasova kod žena.

- Vidim vrlo tamne oblake na horizontu ako on bude nominovan. Mislim da bi potonuo na izborima, ne bi osvojio Belu kuću. Verovatno bi doprineo tome da izgubimo Predstavnički dom i Senat - kaže Don Bejkon, republikanski kongresmen iz Nebraske.

Kroz veći deo savremene američke istorije za većinu kandidata presuda od utorka bi značila kraj planova za kandidaturu na izborima. Mnogi kandidati za Belu kuću napuštali su predizbornu trku i zbog manjih problema. Međutim, činjenica da Tramp i ne pomišlja da odustane od trke za poziciju republikanskog kandidata pokazuje njegovu dominaciju u Republikanskoj stranci i njegovu redefiniciju očekivanog ponašanja u javnom životu.

Suđenje i optužbe

Uz to, Trampa, koji negira krivicu, očekuje još jedan krivični postupak, koji uključuje tajne isplate Stormi Danijels, zvezdi porno-filmova, a prete mu i optužnice u istragama za pokušaj poništavanja rezultata predsedničkih izbora od 2020. i nezakonito držanje poverljivih dokumenata u svojoj vili na Floridi.

Niko zasad sa sigurnošću ne može da zna kako će presuda od utorka uticati na republikanske glasače početkom sledeće godine, kad budu birali svoga predsedničkog kandidata, ili na ishod nacionalnih izbora koji su za 18 meseci. Poslednja istraživanja pokazuju da Tramp ima podršku 46 odsto republikanaca, ispred Rona Desantisa sa 31 odsto podrške i Majka Pensa, koga podržava zek njih šest odsto.

Odlučujući faktor: Kako će žene glasati

Alisa Farah Grifin, direktorka komunikacija Bele kuće iz ere Donalda Trampa, uverena je da će presuda negativno uticati na njegovu nameru da se ponovo kandiduje za predsednika.

- Ovo je jedan od mnogih presedana u istoriji koje je Trump uspeo da postigne. Ne možemo priuštiti sebi da ovog čoveka istaknemo kao republikanskog kandidata ako zaista želimo da pobedimo, jer žene neće glasati za njega - rekla je ona i podsetila da se 2016. pojavila audio-traka, na kojoj se Tramp hvalio kako poznati i zvezde mogu nekažnjeno da prođu i da on hvata žene za genitalije.

Tramp: Žaliću se na presudu, to je sramota! CNN navodi da je Trampova veza s njegovim glasačima emotivna. Njegove pristalice uživaju u Trampovom odbijanju da živi prema pravilima onoga što se smatra establišmentskom elitom - pa čak i prema vladavini zakona. Njegove tvrdnje da je žrtva demokrata koji iskorištavaju pravni sistem načelo su njegove kampanje. foto: AP / Evan Vucci, YouTube prtscr / MSNBC - Žaliću se na odluku. To je sramota. Ne poznajem tu ženu. Ovo je najveći politički lov na veštice u istoriji - poručio je Tramp u nekoliko objava na svojoj društvenoj mreži.

