Loša politika "debila iz administracije bundeskancelara", može dovesti do toga da se u budućnosti u Nemačkoj ponovo "obnovi ideja o četvrtom rajhu i novom fireru umesto impotentnih" političara sadašnjeg nemačkog kancelara, upozorio je na svom Telegram kanalu bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev.

foto: EPA/Stephanie Lecocq

"Detaljno oblizivanje poznatog mesta prekookeanskog gospodara" danas previše košta Nemačku, koja je na putu da, na veliku radost Francuske i Velike Britanije, izgubi lidersku poziciju u Evropi, ocenio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev u postu na društvenoj mreži Telegram.

Loša situacija u toj zemlji, koja je postala "služavka Amera" i koja se sada nalazi u teškoj poziciji "zbog sopstvenih debila iz administracije bundeskancelara", može dovesti do toga da se u budućnosti u Nemačkoj ponovo "obnovi ideja o četvrtom rajhu i novom fireru umesto impotentnih pojedinaca iz "zajednice kobasica od džigerice" (nemačkog kancelara Olafa) Šolca", navodi Medvedev.

On je napisao da se to može desiti "tim pre što se oko Nemačke koja je još kao neki pas koji laje, ali sve slabije, formirao čopor kreštavih mešanaca, koji neprestano žele da jedu, kao, na primer, Poljska" i baltičke zemlje".

"I ukoliko oni ne dobiju svežu hranu u vidu ukrajinske zemlje, oni će bez žalosti odgristi svog ostarelog vođu", upozorio je još jednom bivši predsednik Rusije.

Prema njegovim rečima, podaci Instituta za nemačku ekonomiju pokazuju da bi Nemačka mogla da registruje gubitak u iznosu od 300 milijardi dolara do kraja ove godine, a sve zbog ukrajinske krize, odnosno, mera na koje se odlučio Berlin, a koje pretpostavljaju sankcije protiv Moskve i jedno odrečno "ne" ruskim energentima, bez obzira na njihovu povoljnu cenu, po kojoj Nemačka ne može da nađe zamenu u SAD, Norveškoj, Holandiji ili zemljama Bliskog istoka. Ova brojka značila bi duplo povećanje državnog gubitka na godišnjem nivou u poređenju sa zabeleženim podacima iz 2022. godine.

"Već godinu dana Nemci se bave samo sadomazohizmom" nakon što su odustali od "prokletog ruskog goriva" i tako raskrstili sa energetskom saradnjom sa Rusijom. "Nisu uspeli da pronađu efikasan podsticaj za dalji razvoj svoje zemlje, novčanici građana znatno su se istanjili, a više od 50 odsto stanovnika je za ostavku kabineta Šolca".

foto: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Sve ovo, kako je objasnio ruski političar, uskoro će dovesti do velikih protesta sindikata koji će se na grub način boriti za povećanje plate, dok će vlast onda svoja sredstva još dugo davati u pomoć biznis sektoru, koji sada "očajno traži spas od kretenizma svoje vlade kod Amera".

"I tako dolazimo do začaranog kruga, iz kojeg je teško izaći. Ovim tempom, Nemačka će uskoro na duži vremenski period izgubiti svoje političko i ekonomsko liderstvo u "ujedinjenoj Evropi". To će biti potpuni krah onih političkih imbecila koji su govorili da bi Nemci lako mogli da žive bez Rusije. Kraj njihovih neslavnih karijera, što će možda dovesti i do znatno mračnijih posledica", ocenio je Medvedev.

(Kurir.rs)