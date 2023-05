ERDOGANOVA ODLUČUJUĆA BITKA DA NE ODE U POLITIČKU PENZIJU! U Turskoj su danas predsednički i parlamentarni izbori

U Turskoj se danas održavaju predsednički i parlamentarni izbori, koje su britanski Ekonomist i američki Forin polisi opisali kao najvažnije u svetu u 2023. godini!

Pravo glasa ima oko 64 miliona birača, a izbori se održavaju svega četiri meseca od razornog zemljotresa koji je na jugu Turske odneo preko 50.000 života, dok je preko 120.000 ljudi bilo povređeno.

Politička izolacija

Glavna bitka na izborima vodiće se između aktuelnog šefa države Redžepa Tajipa Erdogana i kandidata ujedinjene opozicije Kemala Kiličdaroglua.

Iako je Erdogan u poslednje dve decenije dva puta pobeđivao na predsedničkim izborima, a njegova Stranka pravde i razvoja pet puta pobeđivala na parlamentarnim izborima, on je sada u defanzivi i bije odlučujuću bitku da ne ode u političku penziju.

Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, kandidat opozicije Kemal Kiličdaroglu ima podršku 49,3 odsto birača, a aktuelni šef države 43,7 odsto. Male su šanse da bitka bude rešena u prvom krugu i verovatniji je njihov konačan obračun u drugom, koji će biti održan 28. maja.

Suprotno očekivanjima, Erdoganov poraz neće dovesti do otvaranja šampanjca u Briselu i za to postoji odličan razlog, navodi portal Politiko. Naime, tokom svoje autoritativne vladavine Erdogan je zatvarao novinare i lidere opozicije, nasilno se obračunavao s demonstrantima i loše je upravljao ekonomijom, što je dovelo do velike inflacije.

Na spoljnopolitičkom planu on se dodvoravao Rusiji, izbegavajući uvođenje sankcija Moskvi, pokrenuo je intervenciju u Siriji i iskoristio pravo veta u NATO kako bi blokirao ulazak Švedske u Alijansu.

Kandidat za EU

I bez obzira na sve to, čelnicima EU Erdogan će nedostajati ako danas bude poražen. Razlog je taj što je Erdogan svojom autoritarnom vlašću omogućio briselskim čelnicima da u širokom krugu zaobiđu pitanje - Da li Turska treba da uđe u EU?

Erdogan je, naime, bio korisno političko sredstvo izolacije, koje je omogućilo Uniji da legitimno isključi bilo kakvu ozbiljnu raspravu s Ankarom o članstvu. Promena režima u Ankari mogla bi to da promeni, piše Politiko. Uoči izbora Erdogan je rekao da će poštovati volju građana bez obzira na rezultat glasanja.

- Ono što smo gledali tokom proteklih godina jeste da se Turska i EU kreću u suprotnom smeru. Turska se pod Erdoganom udaljila od evropskih vrednosti - proces pristupanja potpuno je zastao, što rezultira time da ideja da Turska postane članica EU unije više nije verodostojan cilj - kaže Selim Kuneralp, bivši turski ambasador pri EU.

Podsećamo, Turska je dobila status kandidata za EU još 12. decembra 1999.

Kiličdaroglu optužio Moskvu: Rusko mešanje u izbore? Kemal Kiličdaroglu, Erdoganov glavni protivnik, optužio je Rusiju za objavu lažnog materijala na društvenim mrežama uoči izbora. - Ako želite da se nastavi naše prijateljstvo nakon 15. maja, povucite ruku s turske države. I dalje smo za saradnju i prijateljstvo - poručio je on na turskom i na ruskom jeziku u poruci na Tviteru. foto: EPA-EFE/ERDEM SAHIN Kiličdaroglu nije precizirao o kakvom se materijalu radi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne postoji nikakvo rusko mešanje u izbore u Turskoj. - Više puta smo rekli i ponavljamo: Rusija se ne meša u izborne procese drugih zemalja - poručio je on.

Kurir.rs