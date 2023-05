"BAJDEN JE IZDAO NAREDBU DA ME SVRGNU"! Anadolija: Erdogan osvojio manje od 50 odsto glasova na izborima, OPTUŽUJE OPOZICIJU!

U Turskoj su juče održani parlamentarni i predsednički izbori na kojima se odlučivala politička sudbina aktuelnog šefa države Redžepa Tajipa Erdogana, koji je na vlasti već dve decenije.

Prema prebrojavanju oko 90 odsto glasačkih listića na juče održanim predsedničkim izbora u Turskoj, predesednik Redžep Tajip Erdogan je osvojio ispod 50 odsto glasova, javila agencija Anadolija.

Erdogan je osvojio 49,94 odsto glasova, dodala je Anadolija, čime se otvara put za drugi krug predsedničkih izbora 28. maja. Njegov protivnik, opozicioni kandidat Kemal Kiličdaroglu osvojio je oko 45 odsto glasova.

Turska agencija je nešto ranije sinoć prenela da bi Erdogan mogao da osvoji 54,3 odsto glasova, a Kiličdaroglu 39,8 odsto. Međutim, ta prednost se istopila kako su pristizali novi rezultati sa birališta.

foto: Printscreen

Treći kandidat Sinan Ogan, disident iz ekstremno desničarske Stranke nacionalistički pokret (MHP), dobio je oko pet odsto glasova. Erdogan je na prethodnim izborima 2018. godine pobedio u prvom krugu sa 52,5 osto glasova.

Turci su juče takođe birali 600 poslanika u parlamentu koji je izgubio veći deo svoje zakonodavne moći pošto je Erdogan uveo predsednički sistem vladanja.

foto: AP/Emrah Gurel

Poslednji apel

Erdogan je na mitingu u istanbulskoj četvrti Umranije optužio opoziciju da radi sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom kako bi ga svrgla s vlasti, uputivši poslednji apel biračima da ga podrže.

Erdogan je podsetio na Bajdenove komentare, koje je objavio Njujork tajms u januaru 2020. godine, kada je ovaj vodio kampanju za Belu kuću. Tada je Bajden rekao da Amerika mora da ohrabri Erdoganove protivnike da ga pobede na izborima, istakavši da turski predsednik ne bi trebalo da bude svrgnut s vlasti državnim udarom.

foto: Profimedia, Shutterstock

Zvanična Ankara je tadašnje Bajdenove komentare osudila kao "intervencionističke", a sada je Erdogan otišao korak dalje:

- Bajden je dao naredbu da se svrgne Erdogan, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju. Ako je to slučaj, onda će glasački listići dati odgovor i Bajdenu - rekao je Erdogan.

Ubrzo se oglasio i portparol američkog Stejt departmenta, koji je poručio da je turska dugogodišnji saveznik Sjedinjenih Država i da će zvanični Vašington pažljivo pratiti izbore, navodeći da "Sjedinjene Države ne zauzimaju stranu na izborima":

Reagovanje iz SAD

- Naš jedini interes je demokratski proces, koji bi trebalo da bude slobodan i pošten. Verujemo da će turske vlasti sprovesti izbore u skladu sa svojom dugom, ponosnom demokratskom tradicijom i svojim zakonima - rekao je on.

foto: EPA/ERDEM SAHIN

U slučaju pobede Kiličdaroglu bi postao 13. predsednik turske republike, koja ove godine slavi 100 godina, i okončao bi dugu vladavinu Erdogana, rekordera po dugovečnosti na vlasti od kraja Otomanskog carstva. U slučaju da nijedan kandidat ne osvoji preko 50 odsto glasova, predsednik Turske će biti izabran u drugom krugu, koji će se održati 28. maja.

Kurir.rs