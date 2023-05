BIĆE MNOGO ŽRTAVA NA OBE STRANE! Evo zašto Ukrajini treba toliko vremena za kontraofanzivu

Posle meseci skoro svakodnevnog izveštavanja o borbama u stilu Prvog svetskog rata između ukrajinske vojske i raznih ruskih jedinica u blizini Bahmuta, očekivana ukrajinska prolećna ofanziva će verovatno uskoro nastupiti. Кoliko brzo? Nemoguće je reći. Može da počne za nekoliko dana ili nedelja.

Oni koji spekulišu o tome kada bi se tačno mogao desiti takav napad treba da razumeju složeni izazov sa kojim se suočavaju ukrajinske snage, piše "Vašington post".

Ukrajinski general Valerij Zalužni zna da ima samo dve velike prednosti kada ide u ofanzivu: da bira vreme i mesto napada. On zna da je nakon lansiranja desetina hiljada vojnika protiv ruske vojske — sile koja je mesecima pripremala odbrambene položaje — nemoguće povući ih nazad.

Poslednjih nekoliko meseci — verovatno još od prošlog leta posle uspešne ukrajinske ofanzive u oblasti Harkov — Zalužni i njegovi komandanti planiraju ovu ofanzivu. Proučavaju obaveštajne izveštaje, istražuju ruske linije, postavljaju svoje specijalce na ključne položaje, gađaju neprijateljske štabove i zalihe i šalju poruke borcima otpora iza neprijateljskih linija.

Valerij Zalužni foto: Printskrin / You Tube

Ali najteža stvar koju je Zalužni morao da uradi tokom ovog dugog perioda je da stvori borbenu snagu potrebnu za napad. Morao je da sinhronizuje tekuću mobilizaciju sa svojim saveznicima, koji su obučavali i opremali njegove snage na lokacijama širom sveta. Zatim je morao da koordiniše kretanje tih snaga nazad u Ukrajinu — a zatim na terene u blizini mesta gde će ukrajinska vojska pokušati da napravi svoj proboj. Tako složen zadatak bio bi zastrašujući čak i za najboljeg komandanta.

Ukrajina je velika zemlja, a front je veoma dug. Dovođenje svih ovih jedinica na položaj je u vojnom žargonu koji se zove RSOI: prijem, postavljanje, kretanje napred i integracija. Čak i za najelitnije američke snage, ovo je izazov koji se više puta praktikuje u svim američkim centrima za obuku. Pojedini ukrajinski vojnici su se pokazali veoma dobri u prilagođavanju novom zapadnom oružju i izvršavanju nemogućih zadataka na bojnom polju. Ali ispravan RSOI zahteva koordiniran i sinhronizovan timski učinak.

Кada Zalužni integriše sveže obučene snage u svoju komandu i vrati jedinice na front za očekivanu ofanzivu, njegov zadatak će biti da je izvrši. U napadu, on mora da prebaci svoje trupe preko reke Dnjepar, samo da bi se suočio sa ruskim neprijateljem koji je – iako još uvek nefunkcionalan i loše vođen – imao mesece da se pripremi. Složen skup prepreka i zastrašujući niz odbrambenih pojaseva i potencijalnih "zona ubijanja" čekaju u oblastima Hersona i Zaporožja. Rusi mogu da imaju prednost u zauzimanju ovih statičnih odbrambenih položaja, ali samo ako njihovi vojnici odluče da se bore.

foto: Shutterstock

Ofanzivne operacije zahtevaju više snaga, veću manevarsku spretnost, precizno ciljanje i pucanje, kao i duže i sigurnije linije snabdevanja. Ukrajinska vojska nije izvršila ništa slično u ovom obimu. Izuzetno je teško čak i dobro obučenoj sili da umnoži borbenu moć na više odlučujućih tačaka napada. Ali to je ono što ukrajinska vojska mora da uradi.

Biće mnogo žrtava na obe strane

- Predviđam da će Zalužni i njegova vojska na kraju osloboditi većinu — ako ne i svu — zemlje koju su Rusi zauzeli u ovoj ofanzivi. Poznajem ukrajinsku vojsku, a poznajem i rusku vojsku i nema sumnje da će to biti krajnji rezultat ove ofanzivne kampanje. Ali nemoguće je sa sigurnošću reći kako će se to tačno odigrati. Možemo pretpostaviti da će to biti teška borba. To će rezultirati mnogim žrtvama na obe strane i testirati volju ruskog predsednika Vladimira Putina - piše za "Vašington post" bivši američki oficir Mark Hertling.

foto: Shutterstock

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe će morati da se pripremi za ono što će se desiti nakon početnih bitaka. Ukrajinskim civilima na okupiranoj teritoriji biće potrebna humanitarna pomoć. Biće neophodne masovne operacije razminiranja, pošto su Rusi rasuli mine i kasetnu municiju po poljima u iščekivanju kontraofanzive. I oštećena infrastruktura će morati da se obnovi. Svetska banka je nedavno procenila trenutne troškove obnove na oko 411 milijardi dolara, a konačna cifra će sigurno biti mnogo veća.

NATO i Sjedinjene Države takođe moraju da nastave da podržavaju ukrajinsku vojsku na neodređeno vreme. Svi ratovi se završavaju nekom vrstom političkog sporazuma, ali Rusija teško da će biti sita. A ako je prošlost bilo kakav vodič, njenim obavezama se ne može verovati. Čak i sa desetkovanom vojskom, Rusija će pokušati da se obnovi, a Ukrajina će ostati ranjiva, zaključuje "Vašington post".

U Ukrajinu će doći mir i pobeda. Ali to verovatno neće biti lako, niti će biti trajno. Iz tih razloga, Zapad mora da nastavi svoju podršku.

Kurir.rs/Blic/Vašington post