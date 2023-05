ZAVERA: Džefri Epstin ucenjivao Bila Gejtsa zbog afere s Ruskinjom!

Džefri Epstin, osuđeni milijarder pedofil, ucenjivao je Bila Gejtsa, osnivača "Majkrosofta", da će razotkriti njegovu aferu s mladom Ruskinjom ukoliko ovaj ne uloži novac u njegov multimilionski fond zajedno s bankom "Džej-Pi Morgan"!

Kako prenosi ugledni Vol strit džornal, Gejts je u prvi mah odbio da uloži novac u projekat sa Epstinom, nakon čega je on smislio podli plan kako da ga natera da se predomisli.

Greška i kajanje

Epstin je iskoristio to što je znao da je Gejts imao aferu s Milom Antonovom, mladom Ruskinjom, igračicom bridža. Gejt i Antonova su se upoznali 2010. godine, a tri godine kasnije je Epstin pokrenuo svoj humanitarni fond. Epstin je potom Gejtsu poslao imejl poruku u kojoj je implicirao da je upoznat s njegovom aferom i da bi mogao da otkrije to u javnosti.

Na drugoj strani, Gejts, koji je u to vreme bio najbogatiji čovek na planeti, redovno je igrao bridž i tvrdio da mu je to omiljeni hobi. On i Antonova su se sreli na jednom turniru 2010. i započeli aferu. Gejts je tada imao 55 godina, a ona je bila u dvadesetim godinama.

Bil Gejts foto: AP/Justin Tallis

Vol strit džornal je pokušao da kontaktira s Bilom Gejtsom, ali je njegov portparol potvrdio istinitost ovih navoda:

- Gospodin Gejts nikada nije imao nikakve finansijske dogovore s Džefrijem Epstinom. Kao što je i on sam u nekoliko navrata poručio, bila je greška na prvom mestu što se uopšte i sastajao s njim.

Gospodin Gejts se sastajao sa Epstinom samo zbog filantropskih razloga. Kada nije uspeo da ostvari svoje planove, Epstin je neuspešno pokušao da zapreti otkrivanjem detalja o ranijim vezama koje je gospodin Gejts imao. - rekao je portparol.

Vol strit džornal podseća da je Gejtsova afera s Ruskinjom Milom bila otprilike u isto vreme kada je on bio pred venčanjem s Melindom. Zanimljivo je da je Antonovu sa Epstinom 2013. upoznao Boris Nikolić, Hrvat koji je bio savetnik Bila Gejtsa.

Platio joj školovanje

Njen cilj je bio da prikupi 500.000 dolara za pokretanje onlajn platforme Bridž planet, koja je trebalo da promoviše ovu kartašku igru širokoj publici. Budući da nije uspela da prikupi novac, Epstin joj je platio školovanje u softverskom kodiranju:

- Epstin je pristao da plati i to direktno školi. Ništa mu nisam dala zauzvrat. Ne znam što je to uradio. Kada sam ga pitala, rekao je da je on bogat i da voli da pomaže ljudima ako je u prilici - rekla je Antonova.

Džefri Epstin foto: AP

Podsećamo, Epstin je izvršio samoubistvo pod sumnjivim okolnostima u ćeliji zatvora na Menhetnu, gde je čekao suđenje za trgovinu i podvođenje maloletnih lica.

Elita i bogataši

Brojne večere i putovanja

Prema brojnim dokumentima, Epstin i Bil Gejts su se sreli više desetina puta počev od 2011. godine, kada je Epstin već imao presudu za podvođenje i zlostavljanje maloletnih osoba. Gejts je često boravio na večerama u njegovoj vili na Menhetnu.

Gejts je nekoliko puta koristio Epstinov privatni avion. Epstin je želeo da Gejts bude na čelu njegovog fonda u koji bi bili uključeni brojni bogataši, među kojima su Sergej Brin i Lari Pejdž, osnivači "Gugla", Majkl Ovitc, izvršni direktor "Diznija", i Tomas Pricker, prvi čovek lanaca hotela "Hajat". Intenzivno su se družili: Džefri Epstin i Bil Gejts

Kurir.rs