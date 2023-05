"NE BIH SADA BIO U NJIHOVOJ KOŽI" Laban zapanjen udarom DRONOVA na MOSKVU: Bolje da ih ne provociraju, Putin IZDAO UPOZORENJE

Marko Miškeljin, politički analitičar i prof. dr Miloš Laban, politički analitičar, poslednji predsednik udruženog rada SFRJ gosti su jutarnjeg programa koji su razgovarali o informaciji da su Ukrajinci iznenada napali Moskvu.

foto: Shutterstock

To je propagandni potez, jer je Moskva zaštićena, smatra Laban.

- Dronovi su iznenađenje jer ih je teško otkriti, a sistemi za odbranu se razrađuju. Odakle su se provukli to ne znam. U Ukrajini su demantovali tu informaciju, ali pokušavaju da na dva načina prikriju gubitak Bahmuta. A pripreme su počele davno za to, a znamo da je to naselje utvrđivano osam godina, i da je tu bilo osam fortifikacija i da tu postoje podvodni tuneli, a ono što je neprijatno za Zapad je da tu nije bilo ruske vojske, nego privatna organizacija Vagner i to je za ugled anglozapadne strane, trpe poraz od jednog udruženja dobrovoljaca i plaćenika - kaže Laban.

foto: Kurir tv

Što se dronova tiče mnogo toga je nepoznato, a ipak, kako dodaje Laban, ne možemo detektovati šta obe strane imaju.

Miškeljin se pridružio razgovoru komentarišući, takođe, napad na Moskvu.

- Mislim da su u pitanju ekonomski razlozi.Jeftinije je izgubiti dron, nego ljudski život. Taj psihološki momenat je bitan, jer je najveći broj dronova pao u naselju Moskve, Rubljovke, gde veliki broj Rusa ima porodicu, ili živi, a jedan od ciljeva Ukrajine je, da rat približe ruskom narodu, kako bi i oni shvatili šta je rat. Imali smo situaciju da je ruska elita morala da ide u skloništa - kaže Miškeljin.

Rat sve više prelazi na teritoriju Rusija, a, primećuje Miškeljin, čak je i ruska strana priznala da su u napadu na Belgorod ruske snage učestvovale u tom napadu.

- U pitanju su dve paramilitarne organizacije. Sloboda Rusije i Legije i Azov. Cilj je bio da se napravi tampon zona između ruske i ukrajinske granice kako ne bi mogli da granatiraju ruske položaje - smatra MIškeljin.

foto: Kurir tv

Laban komentariše očigledan tok događaja u ovom sukobu.

- Evidentno je da ima čak i 6.000 NATO vojnika koji su poginuli u tom ratu, u ukrajinskim unofrmama. Predstoje izbori u Americi i tradicionalno, pristupa se oprezno u spoljnoj politici. A druga stvar je da je napad dronova dobio publicitet, to je neznatna stvar. Mene interesuje izjava predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, koja nije propraćena - kaže Laban i navodi:

foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik

- A to je "da se Rusija ne da isprovocirati". Ono što je sigurno prisutno je da će Rusija gledati da na sličan način preseli dejstva na teritorije zemalja NATO. Isto se može reći, grupa nezadovoljnih građana napala je u Poljskoj, Britaniji. Britanija je zanimljiva jer se pominje kao zemlja koja se veoma angažovala u ovom sukobu, a ne vidi se njen motiv. Šta oni tu traže? - pita se Laban, pa nastavlja.

- Batina ima dva kraja. Ovo čačkanje Rusije oko Moskve, a da to prođe bez saznanja njihovih obaveštajnih službi, M5 i M6, ne ide. To su brojne službe, gde je pola državni interes i polovina lični interes, tih ljudi koji tu rade. Ova provokacija i mešanje u rat - ne bih bio sad na njihovom mestu. Sumnja se da je za ovaj napad zaslužna jedna ostrvska zemlja - istakao je Laban.

