USVOJILI DEVOJČICU IZ UKRAJINE, PA IM NAPRAVILA PAKAO OD ŽIVOTA: Bili u zabludi, pa na BIZARAN NAČIN otkrili da ima 22 godine

Kada su Majkl Barnet i njegova supruga Kristin pre 13 godina usvojili 6-godišnje siroče iz Ukrajine, verovali su da devojčica boluje od retkog poremećaja rasta kostiju, piše Mirror.

Međutim, nije sve bilo kako se činilo i sada je taj slučaj tema dokumentarne serije "Neobičan slučaj Natalije Grejs" na TV Investigation Discovery.

Barnetovi će u šestodelnoj seriji koja će se emitovati od 29. do 31. maja izneti tezu da ih je devojčica lagala o svojoj starosti kako bi im naudila.

Majkl Barnet tvrdi da zna kojim se trikovima Natalija Grejs poslužila, te da zapravo ima 22 godine. Ona, pak, te tvrdnje odbacuje.

Istovremeno, Majkl Barnett i njegova sada bivša žena Kristin oslobođeni su optužbi za zanemarivanje s kojima su se suočili kada su se odselili u Kanadu i ostavili Grejs živi sama.

Barnetovi tvrde da je Grejs bila nasilna, te da je pokušala da ih ubije nakon što se uselila u njihov dom. Bivši supružnici tvrde da je Grejs imala 22 godine kada su je napustili, a ona da je bila tek dete. Barnetovi su datum rođenja svoje usvojene ćerke 2012. uspeli iz 2003. da promene u 1989. godinu, što znači da je 8-godišnjakinja najednom postala 22-godišnjakinja.

Barnet je u prvoj epizodi serije rekao da su on i njegova supruga tokom prvih nekoliko meseci uočili par sumnjivih stvari vezano za Grejs. Rekao je da je njegova supruga jednom prilikom kupala Grejs, te uočila da ima "potpuno izrasle stidne dlake". Ona ga je potom pozvala u kupatilo kako bi mu to pokazala. "Nisam znao šta da mislim. Je li to moguće? Je li to uopšte moguće? Ko je ta je***a osoba?", rekao je Barnet.

Urpkos tome, Barnetovi kažu da su hteli da usvajanje ne propadne, te da su ćerki podarili "ljubav i saosećanje".

Barnet je potom rekao da je njegova tadašnja supruga jednom pronašla Grejsin donji veš, te da im je ćerka tada rekla da je počela da dobija menstruaciju i da je to od njih krila. "Sećam se kako se tada držala. Ruke su joj bile ispred tela i rekla je da je dobila menstruaciju i to prikrila", rekao je Barnet, te dodao da je tada počeo da sumnja u njen uzrast.

Natalija Grejs boluje od kongenitalne spondiloepifizne displazije, retke autosomne dominantne genske bolesti, odnosno oblika patuljastog rasta. Grejs je prethodno odbacila tvrdnje da je zlostavljala Barnetove, te da je u trenutku kada su je ovi usvojili bila odrasla osoba.

Grejs su u međuvremenu usvojili Sintija i Anton Mans i ona sada živi s njima i njihovo petoro biološke dece.

