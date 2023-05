OVO JE TAJNA ERDOGANOVE DUGOVEČNOSTI NA VLASTI! Spasić: Sve je počelo davne '94. kad je postao gradonačelnik Istanbula (VIDEO)

Aktuelni turski predsednik Redžep Tajip Erdogan odneo je pobedu u drugom krugu predsedničkih izbora i time izborio za sebe drugi mandat. Erdogan se nakon pobede obratio velikom broju pristalica u Ankari i rekao sledeće: - Vreme je da ostavimo sve diskusije koje se odnose na izbore i okupimo se oko naših nacionalnih ideja i ciljeva, to ne govorimo samo tako nego od srca jer znamo da Turska svoju snagu crpi iz svih 85 miliona stanovnika… Mnogo je bilo spletki koje su postavljene Turskoj u poslednjih 19 godina. Mnogo je noževa zabodeno u leđa Turske i to sve da bi se sprečio današnji dan. Nemački, francuski i engleski časopisi pripremali su naslove da bi me srušili i oni su danas izgubili.

Ono što je postalo najveća enigma jeste da li će Erdogan nastaviti istim putem ili će napraviti određene korekcije u svojoj politici.

- Podsetimo se šta je dosad Erdogan uradio. Sredinom 90-h, Erdogan je postao centralna ličnost turske politike. Kad je '94. postao gradonačelnik Istanbula rešio je velike probleme. Grad je tada imao probleme sa otpadom, ljudi su se mučili sa snabdevanjem vodom. Sve je to efikasno rešeno. Kad je došao na mesto pemijera 2003. sproveo je efikasne političke, ekonomske, društvene i demokratse reforme. Pod njegovim vođstvom utrostručio se BDP, danas je Turska 19. na svetu po jačini ekonomije. Turska kontroliše Bosfor i Dardanele, koji su vitalni morski put za Rusiju. Kad sve to imamo u vidu, znamo kolika su dostignuča Turske - kaže Zoran Spasić, direktor Centra za saradnju sa zemljama Azije.

Sagovornik emisije Puls Srbije potom se dotakao i drugih mera koje su Erdoganu poslužile kao adut na nedavnim izborima.

- Bilo je izuzetnih pritisaka na Tursku kad je reč o njenoj spoljnoj politici. Erdogan je osudio Rusiju zbog rata u Ukrajini, ali je odbio da se pridruži sankcijama i produbio ekonomske veze s Moskvom. Kao rezultate imamo gasno čvorište pod vođstvom Turske, Erdogan je predstavio prvi nacionalni električni automobil, prvi nosač aviona, prvi borbeni avion. Povećao je minimalnu platu i smanjio uslove za odlazak u penziju - smatra Spasić.

