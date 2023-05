PESKOV: Evropa će morati da odgovara zbog isporuka oružja Ukrajini

Pre ili kasnije, Evropa će morati da se zamisli i odgovara pred svojim narodom zašto pumpa Ukrajinu oružjem, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Pre ili kasnije evropske države i oni koji su aktivno već potpuno ušli u ovaj sukob, moraće da razmisle i odgovaraju pred svojim narodom zbog čega to rade, jer neće moći da izbegnu negativne posledice", rekao je Peskov u intervjuu novinaru Pavlu Zarubinu, koji je objavio snimak na svom Telegram kanalu.

On je istakao da oni već sada doživljavaju negativne posledice na ekonomskom planu.

"Znamo da je Nemačka prošle nedelje zvanično ušla u recesiju i da inflacija konstantno premašuje sedam odsto", naveo je portparol.

Peskov je naglasio da Kremlj smatra da evropske zemlje neće moći dugo da objašnjavaju ekonomske probleme delovanjem Rusije.

"Moguće je hraniti se rusofobijom i evropske vlasti rusofobijom hrane svoje građane, ali to će moći do određenog nivoa. Onda će to prestati da funkcioniše kad im u džepovima ne ostane mnogo novca", ocenio je portparol.

On je ovako prokomentarisao izjave o "legitimnim napadima Ukrajine ukrajinskim oružjem na Rusiju".

Prethodno je nemačka Vlada nazvala legitimnim napade Oružanih snaga Ukrajine na teritoriju Rusije oružjem ukrajinske proizvodnje.

Ukrajinske bespilotne letelice su oštetile stambene zgrade duž Lenjinskog prospekta i u Ulici Profsojuzna na jugozapadu Moskve.

Takođe, jedan dron je pogodio zgradu u Ulici Atlasova u Novoj Moskvi. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da niko od građana u incidentu nije ozbiljno povređen, te da su dve osobe zatražile medicinsku pomoć, ali da im nije bila potrebna hospitalizacija.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je napad ukrajinskih dronova na Moskvu terorističkim aktom.

