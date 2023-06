Bivši ambasador Kine u SAD-u: SAD da prestanu sa raspoređivanjem vojnih snaga u blizini Kine

Sjedinjene Države bi trebalo da uz dobru volju ublaže vojne snage u blizini Kine ako imaju želju da obnove pregovore sa Kinom u oblasti nacionalne odbrane na visokom nivou, izjavio je u nedelju Cui Tijenkai, bivši ambasador Kine u SAD-u.

Iako dve vojske još uvek imaju kanale komunikacije, sumnjam da postoji dovoljno političke volje za sprečavanje sukoba, rekao je Cui Rojtersu na marginama sastanka Šangri-La dijaloga o bezbednosti.

"Neki ljudi govore da se naši brodovi i avioni previše približavaju njihovim brodovima i avionima, ali pravo pitanje je to zašto su prešli preko okeana i došli do naših vrata? " rekao je to Cui, govoreći o rasporedu američke ratne mornarice i vazduhoplovstva u okruženju Kine.

"Približavaju se našim teritorijama i našim teritorijalnim vodama, nije to dobar način iskazivanja poštovanja prema drugima, to je sigurno nepoštovanje suvereniteta i teritorijalne integriteta drugih zemalja, podvukao je Cui. Ako ljudi imaju dobru volju i rade u sa iskrenošću, oni bi uvek mogli da pronađu efikasne načine komunikacije, dodao je Cui.

„Raspoređivanje vojnih snaga u blizini Kine sigurno predstavlja nepoštovanje suvereniteta i teritorijalne integriteta drugih zemalja i, konkretnije kažem, oni su uvek skloni uvođenju jednostranih sankcija“, rekao je on.

"Nadam se da će se stvari poboljšati u narednim mesecima i godinama. U principu, uvek smo spremni za više dijaloga sa drugim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države, podvukao je Cui Tijenkai.

Kurir.rs/Pripremio: Džao Peng