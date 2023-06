"ZELENSKOM FALE DVE STVARI ZA KONTRAOFANZIVU" Miletić: Prešli smo u crvenu zonu! Kastratović: Samo je ovo moglo da SRUŠI BRANU

Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost i dr Luka Kastratović, general-major u penziji i predsednik IO Kluba generala i admirala Srbije gostovali su u jutarnjem programu Redakcija.

Sa voditeljkom Oljom Lazarević razgovarali su o dešavanjima u Ukrajini.

Rušenje velike brane: Uništenje hidroelektrane Nova Kahovka i rušenje velike brane izazvalo je paniku, i strah od razaranja velikih razmera. foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Gornji deo hidroelektrane, koja se nalazi u Hersonskoj oblasti, uništen je tokom prethodne noći (5.6.2023.) izjavio je Vladimir Leontjev, načelnik administracije gradskog okruga Novokahovka. Leontjev navodi da je to posledica serije udara ukrajinskih trupa iz teškog višecevnog bacača reketa "Alder".

Miletić nije iznenađen uništavanjem Novakahovke, nego je, kako kaže, to očekivano kada je reč o strateškim objektima u ratu.

- Nekada vojske same uništavaju određene strateške objekte, da bi sprečile neprijatelja. Ako su oni to uradili da bi stvorili vodenu prepreku, u tom delu gde je brana, reka Dnjepar je laka za prelaz, tako da sa kreiranjem jezera, sprečava se prelaz vojske, sa druge strane sa ovako velikom količinom vode naredna tri meseca neće moći da se kreću oklopne mehanizovane jedinice. Treba im da smanje liniju fronta i da povuku svoju vojsku tako što će je preseliti prema Zaporožju, a sa druge strane Ukrajinci su zauzeti sa spašavanjem stanovništva - započinje Miletić.

foto: Kurir tv

Teško je reći šta je istina, pridružuje se razgovoru Kastratović.

On je više puta rekao da je to područje, i bez rušenja brane, nepogodno za dejstva zbog zemljišta.

- Ako je Rusima u interesu da pređu desnu obalu Dnjepra da bi učvrstili ove linije gde je rusko stanovništvo, sa te strane nije u interesu da se ruši brana. Ako je interes da postoji opasnost Ukrajinci naprave ovuda kontraofanzivu, onda je interes da se sruši brana. Šta je ofanziva? Da bi išao u ofanzivu on mora da ima jake vazduhoplovne snage i oklopne mehanizovane jedinice, a on to nema, bez obzira što dobija naoružanje - kaže Kastratović i usput ističe:

foto: Kurir tv

- Napravljena je velika šteta, a poplavni talas će raseliti veliki deo stanovništva. Šta je ovde istina? I jednoj i drugoj strani odgovara da se brana sruši. Ipak je to brana od 100 metara širine, ne ruši se to bombom i raketom, nego jurišnim čamcem - dodao je.

Bez obzira što je Srbija daleko, Miletić upozorava da i Srbija mora da vodi računa o zaštiti stanovništva i menjanju strategije načina odbrane.

- Brana, kao brana jeste legitimni vojni cilj u tom uticaju na energetski sektor protivnika.Došli smo u vreme velikih sukoba, i Srbija mora da vodi računa o zaštiti stanovništva i promeni ušuškanu politiku, a ne samo da pumpamo vojsku tenkovima, nego da je reorganizujemo. Švedska koja je bila neutralna postaje članica NATO pakta. Ne shvatam zašto bi Srbija spavala, smatram da zaista ovaj sukob sa ovakvim stvarima, pokazuje da on ima potencijal i da i mi moramo da se prilagođavamo. Padaju banke na zapadu, jer zemlje troše novac na neke druge stvari, a promena stvari je neophodna, ovako nešto pokazuje da smo prešli u crvenu zonu - upozorio je Miletić.

01:24 SUSRELE SE KINA I SAD, A OVE 3 ZEMLJE TRAŽE MIR Miletić: I Srbija mora da reorganizuje vojsku, došlo je vreme VELIKIH SUKOBA

Kada je reč o mirovnim pregovorima, on smatra sledeće interesantnim:

- Došlo je do susreta ministara SAD i Kine na azijskom forumu. Ali imamo zatezanje na južno kinseskom moru, bio je incident sa brodovima nedavno. Imamo vojne vežbe koje organizuje Indonezija, koja je pozvala SAD i Kinu da učestvuju, što je opet interesantno. Indija, Indonezija, Brazil su zemlje koje prave tu inicijativu, jer nisu umešane u sukob niti imaju posebno emotivnu vezu sa tim sukobom. Dobro je da inicijative postoje. Srednje zemlje su nezadovoljne dešavanjima i njima je važno da se to zaustavi, jer svetska ekonomija ne funkcioniše - smatra Miletić.

