PATRUŠEV IZNEO NOVE OPTUŽBE ZA RUŠENJE KAHOVKE: Kijev dan ranije naredio masovno ispuštanje vode iz gornje HE

Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev izjavio je danas da je voda u dnjepropetrovskoj hidroelektrani dan pre napada na HE Кahovka ispuštena prema naređenju Kijeva.

- Prema naređenju Кijeva, 24 sata ranije došlo je do masovnog ispuštanja vode na dnjepropetrovskoj HE, a zatim je izvršen još jedan udar na HE Кahovka, što je dovelo do još strašnijih posledica - rekao je Nikolaj Patrušev u razgovoru sa beloruskim kolegom Aleksandrom Volfovičem, a prenosi Tass.

Patrušev je prethodno rekao da SAD i Velika Britanija moraju da snose odgovornost za uništenje brane Кahovka jer te zemlje, kako je naveo, koordinišu aktivnosti Ukrajine i dale su saglasnost za bombardovanje, preneo je Rojters.

Ukrajina i Rusija već drugi dan krive jedna drugu za uništenje brane zbog čega su se poplavne vode proširile po ratnoj zoni i primorale hiljade ljudi na evakuaciju.

Pojedini stručnjaci smatraju da se brana možda srušila zbog ranijih oštećenja i intenzivnog pritiska na nju.

Hidroelektrana Кahovka je inače šesta (donja i poslednja) etapa kaskade dnjeparskih hidroelektrana koja se nalazi pet kilometara od grada Novaja Кahovka u Hersonskoj oblasti.

(Kurir.rs/RTS)