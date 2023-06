"UKRAJINA IMA DOVOLJNO NAORUŽANJA, ALI NE I LJUDI KOJI MOGU DA GA KORISTE" Vasiljević: Rusi odmorni čekaju kontraofanzivu

Velika brana Nova Kahovka uništena je nakon granitiranja, a voda se izlila i poplavila okolno područje. Više od hiljadu ljudi je evakuisano nakon urušavanja Kahovke.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Napad na branu su najstrože osudili Evropska unija i NATO. A ko je kriv? Pozivaju Moskvu na odgovornost, i najavljuju pomoć Ukrajini dok god to bude bilo potrebno.:

Podaci francuske satelitske službe pokazuju da je Ukrajina veštački podigla nivo vode u rezervoaru na najviši nivo u poslednjih osam godina.

Američki novinar Taker Karson navodi da je branu izgradila ruska vlada te da se odalte vodom snabdeva ceo Krim. Dizanje brane može biti loše za Ukrajinu, ali još više šteti Rusiji i da Ukrajina kontroliše količinu vode uzvodno od Dnjepra, preko svojih brana... - napisano je u izveštaju.

On je podsetio na reči ukrajinskog generala "Vašington post" u decembru prošle godine, da američkim raketama vrše probne udare na branu.

A ko je kriv, kao i o ratu i mogućoj kontraofnazivi razgovarali su gosti u jutarnjem programu Kurir TV Emil Zoronjić i Stanko Vasiljević.

Nije ni očekivano da neko prizna krivicu, započinje Zoronjić.

- Sve podseća na napad na Severni tok, kada je sve zvučalo smešno, a niko nije mogao da otkrije ko stoji iza toga. Pa će i to da se zaboravi, jer nećemo dobiti istragu, a i da istraže neće moći ništa da nađu. Realan scenario je da je to minirano. Rusija je zauzela Kahovku još prvih dana rata i to im je bilo najbitnije zbog cele situacije u Krimu, narod nije imao vode - kaže Zoronjić.

01:17 Rusija-Ukrajina

Kako je granatiran najveći svetski cevovod amonijaka Toljati-Odesa u severoistočnom delu harkovske oblasti, Vasiljević komentariše da li sukob u Ukrajini poprima razmere ekološke katastrofe.

- Pročitao sam jedan tekst gde je premijer Velike Britanije rekao da nisu sigurni da je Rusija iza ovoga. Ali znate da je od početka sukoba brana strateški objekat, Zaporožje i nuklearna elektrana - rekao je Vasiljević.

Oba sagovornika dala su mišljenje o momentu i verovatnoči ukrajinske kontraofanzive.

- Ofanziva je vojna akcija širokih razmera, ne možete je izvoditi sa jednom ili dve garde, Ukrajina je problematična najviše sa ljudima. Njima ne nedostaje ništa drugo. To što čekaju avione i rakete domete 600 metara, je samo maska, ni to ne može prelomiti ofanzivu, to je nemoguće. Kad su procenili da im treba 200.000 ljudi, oni raspolažu sa 56.000 ljudi! Rusija ima 300.000 ljudi na frontu i još toliko u rezervi. Ona je odustala od svoje ofanzive, ostala je u odbrani, odmaraju snage i odlučili su se za odbranu. Sa jedne strane američki stručnjaci, jedni su za, drugi su protiv tog poteza Zelenskog, a za napad treba snaga - rekao je Vasiljević.

foto: Kurir tv

Zelenskom treba avijacija da može da dejstvuje po teritoriji koju su osvojili Rusi.

- Avion F16 je 4 generacije, ima određene mogućnosti, a problem je što može da nosi nuklearne bojeve glave. Pitanje je da li će ih dobiti. To su avioni kojima ističe vek upotrebe - dodao je.

Zoronjić kaže da se sa svim kalkuliše, posebno što se tiče naoružane pomoći koju Ukrajina dobija.

- Prvo su slali sovjetsko naoružanje, pa onda američko naoružanje po NATO standardu. Dobijali su razna oružja i sad imaju tenkove, imamo te avione koji će stići, sa jedne strane oni su tražili baš te i svakako da ti avioni ne mogu da budu odlučujući fatkor, ali mogu da budu plus. Ukoliko bi stigli, verujem da će ih modifikovati i da neće slati avione koji će moći da nose nuklearne bojeve glave - rekao je Zoronjić.

Vasiljević je dopunio sagovornika izjavom da čak ni slanje Patriota neće dati očekivane rezultate, pa je Zoronjić nastavio:

- Zelenski ima veliku podršku u narodu, i u trenutnoj situaciji, neće imati problema u budućnosti. Ukoliko Ukrajina izgubi rat, on može da bude odgovoran za to i već se provlače te priče i vrlo lako mogu da se zavrte i da na krilima svega toga ode sa vlasti. U Ukrajini je demokratija nešto drugačija. U Ukrajini ljudi vrlo lako menjaju mišljenje - rekao je Zoronjić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.