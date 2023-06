"NAPAD NA BRANU PRIPREMAN JOŠ U DECEMBRU" Neočekivane tvrdnje Ignjatovića: Manje posledice snosi Ukrajina, a EVO ŠTA JE POSTIGLA!

Još se ne zna ko je odgovoran za granatiranje brane na jugu Hersona.

Optužbe se međusobno i dalje šalju i na rusku i na ukrajinsku adresu.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko naveo je da je napad na branu doveo do toga da je poplavljeno 29 gradova i sela duž reke Dnjepar, a pet osoba je izgubilo život.

Napad na branu pripreman još u decembru? Podaci francuske satelitske službe pokazuju da je Ukrajina veštački podigla nivo vode u rezervoaru na najviši nivo u poslednjih osam godina. Američki novinar Taker Karson navodi da je branu izgradila ruska vlada te da se odalte vodom snabdeva ceo Krim. Dizanje brane može biti loše za Ukrajinu, ali još više šteti Rusiji i da Ukrajina kontroliše količinu vode uzvodno od Dnjepra, preko svojih brana... - napisano je u izveštaju. On je podsetio na reči ukrajinskog generala "Vašington post" u decembru prošle godine, da američkim raketama vrše probne udare na branu.

A dok se Moskva i Kijev međusobno optužuju za granatiranje područja evakuacije stanovništva u Hersonskoj oblasti, Crveni krst upozorava na opasnost od plutajućih mina koje nosi voda, širom zemlje.

Ukrajinska vojska odbacila je i navode medija koji se pozivaju na anonimne izvore da je Kijev započeo planiranu kontraofanzivu protiv ruskih snaga.

A može li uopšte vojna logika jasno da ukaže na to ko bi mogao da stoji iza rušenja velike brane Nova Kahovka u Hersonskoj oblasti i da li bi taj teroristički akt možda mogao da bude ujedno i prekretnica rata u Ukrajini?

O tome su jutros poveli razgovor penzionisani kapetan avijacije Stevan Ignjatović i članom predsedništva Srpskog pokreta obnove Aleksandar Cvetković.

NI jednoj strani ne bi odgovaralo rušenje brane, složni su sagovornici.

Iganjatović je siguran da je udar na branu proračunat i da ga je izvršila Ukrajina.

- Ukrajina mesecima priča kako će biti kontra udar, kontraofanziva, da to mora da se uradi s obzirom na sve investicije u materijalnom smislu, na svo naoružanje koje je došlo, da bi krenula u ofanzivu, ovo je bio idealan trenutak. Krim nikada ne bi mogli vojnim sredstvima da osvoje, ovo je jedan od načina da se Krim izvuče iz nedra Rusije. Automatski dolazi do prekida vodosnabdevanja, automatski se povlače mnogi drugi zatrpani putevi i žile kucavice Krima - kaže Ignjatović i dalje tvrdi sledeće:

- Tvrdim da 90 odsto iza ovoga stoje zapadne sile, a deset odsto Ukrajina kao izvršitelj. Satelitski snimci govore da je drugoga juna već bilo oštećenja na brani, samo par dana posle toga, dolazi do puštanja vode, 40 km iznad brane, Dnjepropetrovska hidroelektrana ispušta vodu, pravi udar vodi koja je pridošla, ima indicija da je taj talas učinio da brana pukne - rekao je Ignjatović i naglasio:

- Zašto bi Rusija sebi potopila sve instalacije koje su joj žila! Manje posledice nakon ovog snosi Ukrajina, a veće Rusija. Odnos je 62 dosto prema 38 odsto! Ma nema logike! A postigla bi da javno mnjenje sveta i svi mogući koji podržavaju Ukrajinu osude Rusiju! Istina se zna, i zato neće ni osuditi Rusiju! - rekao je Ignjatović.

07:01 NAPAD NA BRANU PLANIRAN JOŠ U DECEMBRU PROŠLE GODINE?

Cvetković ističe da bi on voleo da mi ovde u Srbiji vodimo računa o civilnim žrtvama Ukrajine.

- Naša država ne priznaje četiri teritorije koje su pripojene. Ukrajinska teritorija je potopljena. Potpopljeni su ruski odbrambeni prostori, ruske trupe, instalacije sve što je pripremljeno za odbranu. To znači da su Ukrajinci postigli izuzetan vojni upseh! Ako idemo tim narativom. Činjenica je ta da je došlo do katastrofe - kaže Cvetković nastavivši:

- Postavlja se veliko pitanje, ako su bile ruske trupe spremne na uništavanje životnog prostora, zašto ne bismo pomislili da su spremni i na rušenje brane? Vi ste rekli 90 odsto Zapda, Ukrajina 10 posto, kako je moguće da ako je došlo do diverzije, kako je moguće da, ako ruske trupe kontrolišu taj prostor one to ne sačuvaju. Zašto su se povukli iz Hersona, pre nego što je Herson poplavljen? Krim bi bio vraćen Rusiji za zelenim stolom. Ako pogledamo sve to, Krim su isključili Ukrajinci, rekli ste, da li Krim sada ima vodu? Voda će doći preko mosta. I opet sada postavljamo pitanje, kome je odgovarala poplava? Opet bih zadržao stav i dok ne bih se usudio da nabacim krivicu na jednog, ili drugog - rekao je Cvetković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.