BBC: TEŠKE BORBE U ZAPOROŽJU! Ukrajina: Oboreni dronovi i rakete širom zemlje

Ruski zvaničnici i vojni blogeri saopštili su da su tokom noći vođene teške borbe u ključnom regionu Zaporožja, na jugu Ukrajine, javio je Bi-Bi-Si (BBC).

Oni navode da ukrajinske trupe pokušavaju da napreduju južno od grada Orehova, gde je zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar juče rekla da je neprijatelj u "aktivnoj odbrani".

Nekoliko vojnih eksperata je reklo da će se ukrajinska vojska verovatno fokusirati na Zaporožje pokušavajući da povrati pristup Azovskom moru i podeli okupacione ruske snage u regionu.

To bi oslabilo njihove borbene sposobnosti i eliminisalo kopneni most do Krima, južnog ukrajinskog poluostrva koje je Rusija nezakonito pripojila 2014. godine.

Kijev: Oboreno deset dronova i četiri krstareće rakete

Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom noći oborila deset ruskih bespilotnih letelica, kao i četiri krstareće rakete.

Ruske snage lansirale su tokom noći 16 dronova i šest krstarećih projektila tokom napada, navodi se u saopštenju.

Ističe se i da su dve ruske rakete pogodile civilni objekat u centralnoj Ukrajini, piše Rojters.

Gladkov: Granatirana Belgorodska oblast, troje povređenih

Načelnik ruske Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov saopštio je da su ukrajinske snage tokom noći granatirale tu oblast, kao i da su najmanje tri osobe povređene.

(Kurir.rs/Beta/RTS)