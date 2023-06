"U NEKA NASELJA U PREDGRAĐU PARIZA NE IDE NI POLICIJA" Napadi u Francuskoj: Kukavičluk ili društveni problemi zapadne Evrope?

Najmanje pet osoba, od kojih su četvoro deca, povređeno je u napadu nožem u Ansiju, na istoku Francuske.

Dvoje dece i jedna odrasla osoba su u kritičnom stanju, dok su povrede dvoje mališana lakše.

Ustanovljeno je da je napadač migrant iz Sirije, ali za sada nisu poznati motivi napada.

Kako je poručio predsednik Francuske Emanuel Makron, nacija je u šoku, a napad je čin potpunog kukavičluka.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Žeral Darmanen saopštio je na Tviteru da je napadač uhapšen.

Inače, Francuska se u poslednjih desetak godina suočila sa više teroristkičkih napada. Podsetićemo da su džihadisti u januaru 2015. godine u redakciji lista Šarli ebdo ubili 12 ljudi.

Novembra iste godine u terorističkim napadima u Parizu ubijeno je 130 ljudi. Sledeće godine u napadima u Nici život je izgubilo 86 osoba.

A u program Kurir TV uključili su se Bojan Stefanović koji se javlja iz Pariza i gost u studiju dr Stanislav Sretenović sa Institutra za savremenu istoriju.

Stefanović je upućen u zdravstveno stanje povređenih, prema jutrašnjim vestima.

- Kako su vesti ovde u Francuskoj javile, dvoje od četvoro povređene dece je u kritičnom stanju, jedno dete je prebačeno u Ženevu na lečenje, od odraslih, dve osobe su povređene i imaju preko 70 godina, jedna je u kritičnom stanju. Predesednik Makron danas će obići povređene u bolnici. Ovo je kukavička agresija, deca su uzrasta od 20 meseci do 3 godine. Ovo je stvarno šok, jer je kukavička agresija, a na svu sreću, kako javljaju francuske vlasti, za manje od pet minuta su deca zbrinuta - rekao je i otkrio još neke novosti.

- Tokom noći, francuske medije su objavile razgovor sa suprugom onog koji je počinio ovaj zločin. On je napustio Švedsku pre osam meseci, otac je trogodišnjeg deteta i rekla je da nije bio u stabilnom stanju. Osoba koja je počinila ovaj zločin je sirijski vojnik, hrišćanske veropispovesti, nije jasno zašto je počinio takvo delo, nalazi se u teškom psihičkom stanju, valja se po patosu i ne želi da razgovara - preneo je Stefanović.

03:28 DA LI SU NAPADI NA ISTOKU FRANCUSKE ČIN TERORIZMA NA EU? Stefanović: U migrantska naselja u predgrađu Pariza ne zalazi ni policija

Francuska je inače zemlja koja se suočava sa problemom ilegalnih migracija. Stefanović kaže da najčešće izbeglice dolaze u Francusku iz Italije.

- Migranti idu sa svih strana, a cilj im je Engleska. Ovde im je najteža situacija što se migranata tiče. Postoje kvartovi u pregrađu Pariza gde ni policija ne zalazi - dodao je.

Sretenović se pridružio razgovoru u studiju komentarišući istu temu.

- Svi u EU treba da iskažemo duboku potrešenost ovom informacijom jer su na napadu deca. Pokušava da se razume koji je motiv ovog čoveka, a sreća u nesreći je da za sada niko nije preminuo. Ovo što se desilo u osnovnoj školi Rbinikar, kao i situaciju u Francuskoj treba gledati kao probleme društva u današnje vreme koje treba rešavati. Nije došlo do lomova u tim društvima, niti treba očekivati revolucije, radi se o tome da razumemo motive kriminalaca i da shvatimo šta je njih nagnalo da udare na društvo gde je ono najosetljivije, a to je budućnost - deca - rekao je Sretenović.

Simbolički grad Ansi, primetio je, to je jedan od najlepših i najmirnijih gradova u Francuskoj.

- On se nalazi u podnožju Alpa, jedan je Ženeva, a drugi Grenobl. Mesto gde se desio taj zločin je prelepo mesto gde puca pogled na Alpe. Tu se zaustavi čovek i tu gleda lepotu. To je jedan miran park gde je most zaljubljenih i simbolički gledano, grad Ansi je simbol mira, skladnog života, ljubavi, sporta, lepote sportova i istorije, a evidentno je da je zločinac učinio zločin tu, da bi uništio tu sliku, a drugi važan simbol je, simbol ataka na decu od dve do tri godine! Simbol budućnosti - istakao je.

