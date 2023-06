"ZANIMLJIVO JE DA OVI DOKUMENTI KOMPROMITUJU SAMO AMERIKU" Stručnjak za bezbednost o Snoudenu: Fokusiraju se na IT, umesto na OVO

Edvard Snouden otkrio je pre deset godina gigantske razmere špijunskih programa američke Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA) i njenih saveznika. Bivši obaveštajac nakon toga je pobegao u Rusiju.

Udobne fotelju i dobro plaćen posao i ugodan život na Havajima Edvard Snouden je zamenio za neograničeno izgnanstvo u Rusiji. On je prošle godine dobio rusko državljanstvo ukazom Vladimira Putina. U SAD se s vremena na vreme još uvek mogu čuti aplauzi za Edvarda Snoudena. Tako je na primer bilo u junu 2022, na konferenciji na kojoj se diskutovalo o kriptovalutama, a koju je organizovala veb-stranica „CoinDesk“. foto: Printscreen YouTube Snouden se tamo uključio video-vezom iz Moskve. Na pitanje šta je on u stvari uradio, Snouden je rekao: „Pre 2013. bilo je stručnjaka i naučnika koji su razumeli da je masovni nadzor moguć, da će se to verovatno desiti. Ali, to su tada bila samo nagađanja. A 2013. postalo je jasno da se svet promenio i da je to realnost.“

Kakve su posledice njegovih otkrića?

Odgovore su dali Darko Trifunović, Institut za nacionalnu i međunarodnu bezbednostu i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu tokom razgovora povedenog u studiju Kurir TV.

Trifunović smatra da je težište bilo na informatičarima i na olakim dolascima stručnjaka koji ne znaju osnov toga čime se bave.

- Došlo je do velikog defekta. Možemo pričati o tome da li je on podmetnut iz Rusije kao operativac ruske skužbe, ili je on Robin Hud, kome je Rusija otvorila vrata. Nije prvi put da američke službe imaju propuste ove vrste. Olako smo došli do toga da neki stručnjaci naglo postanu stručnjaci za sajber bezbednost, a da ne znaju osnov toga što rade. Nismo dobili ključni odgovor kako je on došao do tog nivoa informacija? - pita Trifunović.

Obradović daje drugi ugao priče.

- Objavlljeno je oko 7.000 dokumenata. Zanimljivo je da ni jedan od tih dokmenata ne kompromituje Rusiju nego Ameriku i američke saveznike. To je analiza sadržaja.. On je pre Havaja bio ultra levičar, u studentskim danima, i još tada je sa njim urađen kontakt. Naravno, niko to ne priznaje, niti hoće da otkrivaju metode kako su ih razbili iznutra, a Rusi neće da otkriju metod kako su ih razbili spolja. Metod je jedino bitan u obaveštajnom poslu - kaže Obradović, a Trifunović dopunjuje:

- Imate kod nas primer kako je jedna devojčica sa tribina došla da bude državna sekretarka maltene bez ikakve provere, ne moramo do Amerike. Sa druge strane imate gomile "lastavica" koje liče jedna na drugu, koje su bukvalno lastavice, od Marije Čepmen, do Eme Butine, koje su trenirane od strane ruske službe, koje su prodajući svoje telo dolazile do vrha vlasti. Jedna od takvih prišla je Trampu, jer on jednostavno nema kočnicu kada su žene u pitanju... - rekao je Trifunović.

Kome je odgovaralo da ti poverljivi dokumenti isplivaju? zanimalo je voditelja Miloša Anđelkovića.

- Vi da napravite saradnika potrebne su godine rada, truda, novca, sada je jednim štapićem razotkriveno i to jeste propust u službi. Evo, recimo Aman. Njihovi oficiri dva puta idu na poligrafski test. Čak i da žele da rade za nekog, on zna da će ići na poligrafski test. Kako je Snouden došao do toga? Da bi sve znali morate da budete obučeni, slabo se izučava bezbednost kao nauka. Oni su težište bacili samo na IT. Izgubili su taj tradicionalni odnos, obaveštajni rad, čoveka sa čovekom. Sve se svelo na kontrolu kompjutera, telefona, društvenih mreža, a Snouden je jedna od posledica tog nemara - smatra Trifunović.

Na koji način službe kontrolišu važne ljude? - pitala je Trifunovića voditeljka Anastasija Čanović.

- Recimo, na primer, imate gospodina Kristofera Hila američkog ambasadora u Beogradu. Šta on radi u Beču sa Lanskim, koji je advokat Alfreda Guzenbauera (bivši austrijski kancelar), a Lanski i Guzenbauer se smatraju operativcima Štazija ( istočnonemačke tajne policije) koji su 2014. godine za potrebe Rusije nosili pare za takozvani Majdan. Postoje slike. Kada ukucate na internetu, to je javni podatak, videćete da američki ambasador sedi sa njima, što je izvan njegovog mandata. To je javni podatak preko open source intelligence. Neke službe nadziru i njega i druge ljude. Postavlja se pitanje šta on radi ovde u Beogradu? Nisam profesor političkih nauka, ja sam bezbednjak, neću biti politički korektan, nego vrlo direktan - rekao je Trifunović.

