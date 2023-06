DA LI SVETU PRETI NUKLEARNI RAT? Eksperti: Raspoređivanje naoružanja u Belorusiju je MORALO da se dogodi, EVO ŠTA DA OČEKUJEMO

Američki predsednik Džo Bajden izneo je upozorenje da je pretnja ruskog predsednika Vladimira Putina o mogućoj upotrebi taktičkog nuklearnog oružja stvarna. Ovo izlaganje usledilo je samo nekoliko dana nakon što je Bajden osudio rusko raspoređivanje nuklearnog oružja u Belorusiji.

Slobodan Dimitrijević iz "Srpsko-ruskog pokreta" i profesor Duško Tomić sa Fakulteta za bezbednost i globalne studije američkog Univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su raspravljali o mogućoj nuklearnoj pretnji koja se nadvija nad svetom.

Dimitrijević je ukazao na stav Rusije o eventualnoj upotrebi nuklearnog oružja, navodeći da je poznato da Rusija ima jasan stav da će, u slučaju napada, iskoristiti svoj nuklearni potencijal.

- Čitavom svetu je poznato da Rusija ima jasan stav, ukoliko je zaista ona napadnuta iskoristiće nuklearni potencijal. To je u ovom trenutku apsolutno nemoguće, čak je i ova izjava Bajdena apsolutno senzacionalistička za potrebe njihovog društva i javnog mnjenja. Odreagovao je na analitičara koji je u Rusiji ne tako važan, ali se pojavljuje i koji je rekao da se savetuje da Rusija ukoliko dođe do bilo kog zaoštravanja iskoristi svoj nuklearni potencijal - istakao je Dimitrijević.

foto: Kurir televizija

Takođe je komentarisao razmeštanje nuklearnih kapaciteta u Belorusiji, naglašavajući da je to bilo neophodno kao odbrambena mera protiv potencijalnih pretnji sa zapada

- Što se tiče razmeštanja nukleanih kapaciteta u Belorusiju, do toga je moralo da dođe. Belorusija i njihovog predsednik Lukašenko javno nastupa i pokušava da opravda svom narodu izolaciju u kojoj se oni trenutno nalaze. Isto tako i opasnost koja na neki način i preti da ukoliko se aktivnosti NATO-a pojačaju i ukoliko se aktivira Poljska kao što se najavljuje, avioni će početi da poleću sa njihovih aerodroma. Dakle, da rat eskalira i da je Belorusiji potrebna odbrana, postavljene su rakete kratkog dometa. Njihova moć preleta i dometa je na 100 do 200 kilometara. To nije potencijal kakvog bi se vojna sila kao što je Amerika uplašila - dodao je Dimitrijević.

02:52 DA LI SVETU PRETI NUKLEARNI RAT? Eksperti reagovali na upozorenje Bajdena: Sada samo JEDNO MOŽEMO DA OČEKUJEMO

Profesor Tomić smatra da do upotrebe nuklearnog oružja neće doći.

- Razmeštanje nuklearnog kapaciteta Ruske Federacije u Belorusiju je rezultat dogovora predsednika Putina i predsednika Lukašenka. Operativna saznanja koje je dobio predsednik Bajden od njegovih obaveštajnih organa ukazuju na to da su pretnje o upotrebi nuklearnog oružja objektivno stvarne. Međutim, treba to posmatrati iz neke druge perspektive. Moje lično mišljenje je da do upotrebe nuklearnog naoružanja neće doći - rekao je Tomić.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs