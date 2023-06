"PODMORNICA JE BILA PREDVIĐENA DA IDE DO 1.300 METARA!" Stručnjaci analiziraju: Kompanija je OVO stavila u ugovor, znala je rizik

Foto: Action Aviation via AP, Kurir Televizija

Umesto avanture, putovanje podmornicom "Titan" koja se uputila na dno Atlanskog okeana kako bi putnici razgledali olupinu potopljenog Titanika, postalo je potpuni pakao.

Podmornica je ispolovila u nedelju, a kompanija "OceanGate Expeditions" potvrdila je u ponedeljak da je kontakt izgubljen oko sat i 45 minuta nakon zarona.

KO SU LJUDI KOJI SU ZAROBLJENI U PODMORNICI? Petoro ljudi čini ovu ekspediciju, pa čak i vlasnik kompanije Ocean Gate Stokton Raš, zatim britanski biznismen Hamiš Harding, avijatičar i svemirski turista, pakistanski biznismen Šahzda Dawud i njegov sin Sulejman, kao i francuski okeanograf Pol-enri Narfeole, stručnjak za brod Titatinik. foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia Svi oni su za ovo putovanje planirano osam dana platili po 250.000 dolara. A kakav je komfor u plovilu za koje je karta plaćena četvrt miliona dolara? Ne baš onakav kakav bi vam u prvom trenutku pao na pamet. Podmornica je veličine manjeg kamiona. Staje najviše pet osoba, a u njoj nema kreveta, a nema ni stolica. Kako putnici sede? Na podu prekštenih nogu. Ipak, ljubav prema adrenalinu nadmašila je sve drugo, pa su ovi avanturisti bili spremni na rizik i istraživanje okeanskog tla na skoro 4.000 metara.

Oslanjajući se na podatke kompanije, za njih petoro je u podmornici bilo kiseonika za 96 sati. Ako je tačno vreme gubitka traga, u nedelju ujutru, procene su da će imati kiseonika do četvrtka ujutru.

Stručnjaci su u emisiji "Usijanje" analizirali ovaj slučaj, a to su Milan Jovanov, kapetan bojnog broda u penziji i predsednik Skupštine Udruženja Podmorničar Srbije i Petar Bošković, vojni komentator i nekadašnji kapetan vojnog broda.

Jovanov je prvo nagovestio da se ovde ne radi o podmornici, pa je obrazložio koja je razlika.

01:10 OVA PODMORNICA JE BILA PREDVIĐENA DA IDE DO 1.300 METARA! Stručnjaci analiziraju: Kompanija je dala OVE ugovore, znala je rizik!

- Ova tzv. podmornica, kako ćemo je zvati, zapravo nije podmornica. Ona je podvodno plovilo, a razlika je ta što podmornica kada roni, članovi upravljaju njome i ona kada izranja, otkloni težinu vode koja joj je pomogla da uroni, i takav proces može da ponovi odmah. Dok ovo podvodno vozilo, ali zvaćemo je podmornica, ona je sama već otežana da čim stupi u vodu, može da roni, ne treba joj dodatna težina. Ona je težine 10 tona, a dugačka 6,7 metara, ima svoj pogon, visina joj je 2 metra. Svi unutra sede na podu, od komfora imaju toalet koji ima zavesu. Na pravim podmornicama je sličan komfor. Inače, ta podmornica je napravljena od kompozintnog materijala, titanijuma i karbonskih vlakana, to je izuzetno kvalitetan materijal - započeo je Jovanov, pa nastavio:

- Interesantna je stvar da je ovo turistička podmornica, pa zbog toga možemo videti prozore na njoj. Elem, ovo putovanje je predviđeno da traje svega osam sati, a u to je i spuštanje, pregledanje, pa potom vraćanje. Podmornice uvek idu sa rezervom kiseonika.

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jovanov je komentarisao izjave stručnjaka (Škot Dejvid Lokridž), koji je dobio otkaz u kompaniji Titan jer je upozorio na to da ta podmornica može bezbedno da zaroni samo 1.300 metara, a olupine titanika se nalaze na 3 puta dubljoj dubini.

- Taj stručnjak je rekao da je staklo, odnosno prozor ispitan i da ono može ići samo do 1.300 metara. Zbog toga je dobio otkaz, išao je na sud i to se sudskim poravnanjem. Ova podmornica nema sertifikat da ide u te dubine. Ovo je jedan od indikatora šta je moglo da pođe po zlu.

Potom je Bošković rekao da se kompanija oslobodila svih odgovornosti time što je avanturistima dala tri ugovora koja će potpisati:

- Ovo im nije prva ekspedicija. Osim što date 250.000 evra, takođe morate da potpišete tri vrste ugovora gde oslobađate sve odgovornosti. Vi potpisujete da se odričete svog života ukoliko dođe do nečega. Dakle, kompanija je apsolutno sebe zaštitila, jer vrlo dobro znaju kakav je to rizik. To je ogroman rizik koji putnici nose. Da podsetim, Titanik je potonuo 1912. godine, ali je pronađen tek 1985. godine. Želim samo slikovito prikazati šta znači dubina od 4.000 metara. Tamo uopšte nema svetlosti. Očigledno je da je u pitanju problem koji ćemo razaznati tek kada se podmornica izvuče.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs