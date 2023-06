OGLASILA SE MAJKA BRUTALNO UBIJENE ANASTASIJE: Mogu da dokažem da uhapšeni mladić nema veze sa smrću moje ćerke! ŠOKANTNA PORUKA

Muškarac iz Bangladeša (32) koji je osumnjičen za brutalno ubistvo Anastasije Rubinske (27) na grčkom ostrvu Kos doveden je kod istražnog sudije kako bi se izjasnio o krivici.

Osumnjičeni je na početku istrage navodno priznao da je silovao mladu Poljakinju, međutim, sada tvrdi da se to nikada nije dogodilo i da je optužen bez dokaza. Majka brutalno ubijene devojke uputila je u međuvremenu pismo javnosti u kome brani njenog dečka koji je i prijavio nestanak.

PROMENA ISKAZA

Osumnjičeni je u pratnji advokata stigao u sud, a ovo je prvi put da je javnost mogla da vidi kako izgleda. Prema rečima advokata osumnjičeni muškarac insistira na svojoj nevinosti i tvrdi da sa ubijenom devojkom nije imao seksualne odnose.

Prema novom iskazu tvrdi da je posle njihovog viđenja u supermarketu otišao sa njom na motoru do svoje kuće.

Anastasija ga je navodno zamolila da ode u kupatilo nakon čega je tražila da ide. Muškarac iz Bangladeša tvrdi da ju je potom ostavio u blizini glavnog puta kako bi mogla peške da stigne do kuće.

Njegov cimer, koji je poreklom iz Pakistana, potvrdio je tu priču. Cimer takođe kaže da nije znao da je kupio kartu za odlazak u Italiju.

Prema izveštaju sudske medicine Anastasija je umrla od gušenja. Njeno telo pronađeno je bez odeće u jarku prekriveno čaršafom.

Istražitelji sumnjaju da je Anastasija silovana, a zatim zadavljena i bačena u jarak. Poslednje poruke devojke i njenog partnera sada su u fokusu policije, a upravo je njen momak prijavio nestanak.

Istraga je sada fokusirana na rezultate histoloških i toksikoloških analiza iz kojih se može pronaći počinilac ili izvršioci ubistva.

Otisci prstiju, DNK kao i analize sa mobilnih telefona okarakterisani su kao ključni za razvoj šokantnog slučaja.

MAJKA BRANI DEČKA?!

Kako je jedan deo istrage sada usmeren na Anastasijinog dečka zbog poruka koje su razmenili, njena majka je odlučila da odgovori na brojne medijske natpise o umešanosti dečka njene ćerke u slučaj brutalnog ubistva.

Natalija Rubinska se na društvenim mrežama oglasila otvorenim pismom kako bi odbranila partnera svoje ćerke Mihala.

- Ja sam Anastasijina majka i mogu da dokažem svima da njen dečko nema nikakve veze sa smrću moje ćerke - počinje Batalija svoje pismo.

Objasnila je razloge zbog kojih je donela odluku da se oglasi i navela da odgovornost snose ostrvski policajci koji su prema njenim rečima potcenili slučaj.

- On me je zvao odmah nakon njenog nestanka i odmah prijavio policiji gde im je poslao i tačke sa lokacijama na kojima se nalazi njen mobilni telefon. Tragao je celu noć, ali je policija potcenila tu činjenicu i rekla mu da to prijavi sledećeg jutra. Da su odmah reagovali moja ćerka bi bila živa. Dok je slao lokacije mobilni telefon je bio dostupan, a ujutro nije bio. On je lično izneo slučaj ambasadi, ali neću dalje da opisujem situaciju - napisala je Natalija Rubinska.

OTAC: MOJA ĆERKA JE SILOVANA I UBIJENA!

Anastasijin otac Andrej Rubinski ranije je za medije rekao da zna da je njegova ćerka silovana i ubijena.

- Bila je prelepa devojka. Prvo sam mislio da je odvedena u bordel. Ali onda, kada je 32-godišnji čovek objasnio policiji da se dobrovoljno sastao s njom i potom je napustio znao sam da se to ne može dobro završiti. Prevarili su je. Očigledno su čekali da padne noć. Možda su joj u nekoliko sati koje je provela s njima stavili nešto u piće. Kada je nazvala svog dečka, rekao je da će neki muškarac doći po nju. Ali umesto toga odveo ju je do nekog praznog placa. Ostali muškarci koje je upoznala su možda otišli jer smo čuli da su je i drugi silovali - ispričao je otac.

