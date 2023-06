PRIGOŽIN VRBOVAN TOKOM BORBI ZA BAHMUT? Dr Dejan Miletić: Otvoreno je hvalio ukrajinsku vojsku, a to u ratu ima samo JEDNU SVRHU

Oružanu pobunu grupe Vagner, komentarisao je u emisiji Puls Srbijie na Kurir TV Prof. dr Dejan Miletić iz centra za proučavanje globalizacije.

Konstatovao je da trenutno nema pokazatelja da je pobuna uticala na stanje na frontu.

- Za sada nema indikatora da su skorašnji događaju u Rusiji uticali na stanje na frontu. Kako sam video Šojgu obilazi front i stabilizuje situaciju na terenu. Ovo je veliki izazov za rusko rukovodstvo i za njihovu vojnu politiku. Sada će ozakoniti te paravojne formacije koje do sada nisu bile regulisane.

- Putin je sigurno bio uzdrman, a ubeđen sam da je to sistematično delovanje zapadnih službi. Rusija bi morala da ima aktivnu ulogu, jer ako su pasivni uvek se desi nešto nepredviđeno i oni dođu u podređeni položaj. Ovo može da bude znak slabljenja, ali je s druge strane šansa da se izanalizira situacija i da se kontraobaveštajno utvrdi pozicija režima. Prigožin je ovo pripremao i ovo je koordinisano.

Teorije da je pobuna inscenirana kako bi se opravdala smena ruskog vojnog rukovodstva ocenio je kao malo verovatne.

- Ima raznih teporija, ali to da je sve režirano je malo verovatno. Kao da Putin nije u stanju da smeni vojno rukovodstvo nego mu je ovo bilo potrebno da bi to mogao da uradi. To ne deluje verovatno. Ovde se radi o delovanju Prigožina koje je antirusko i imam utisak da je on u periodu bitke za Bahmut bio u dodiru sa drugom stranom i da je pregovarao sa stranim službama - rekao je Miletić i dodao:

- Ne treba zaboraviti da je on komandant plaćene vojske koja radi za novac. On je biznismen koji verovatno ima i dosta novca van Rusije. Kada analizirate njegovo ponašanje, pogotovo u vreme bitaka za Bahmut, za koje je nejasno zašto su se toliko razvlačile, vi vidite da je on hvalio ukrajinske vojnike kako su hrabri i kako se bore. Jasno je da to u ovoj situaciji ima za cilj podizanje morala ukraijinskoj vojsci.

