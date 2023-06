"EKONOMIJA NEMAČKE U NAGLOM PADU" Stručnjaci objasnili: Građani besni zbog krize, MORAĆE DA IZBACE ISPRAVNE BOJLERE IZ KUĆA

U Nemačkoj mesecima opada popularnost Socijaldemokratske stranke nemačkog kancelara Olafa Šolca, a raste rejting desničarske Alternative za Nemačku.

Dokaz za to je bila prva pobeda koju je prošlog vikenda ostvarila AFD na izborima u okrugu Zoneberg na istoku Nemačke, gde je kandidat te partije Robert Saselman nadmašio rivala desnog centra Jurgena Kopera ostvarivši gotovo 53 odsto glasova u svoju korist.

Poslednje istraživanje javnog mnjenja u ovoj zemlji pokazalo je da je poverenje glasača prema desnici poraslo za jedan procenat u odnosu na prošli mesec. Istovremeno, ako je verovati ispitivanjima, glasači u Nemačkoj trenutno najviše veruju opozicionoj, Demohrišćanskoj stranci

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali ovu temu su Vladimir Kljajić, politikolog i Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj.

Božinović je rekao koji je najznačajniji efekat pobede AFD-a:

- Najznačajniji efekat ove pobede, u manjem okrugu Nemačke, je u tome da će prvi put AFD političar imati izvršnu vlast. Oni su već četiri mandata u Bundestagu, tamo vrlo aktivno deluju, ali nikada nisu bili predsednici opštine, a upravo se ovog puta to dogodilo. To je još jedan presedan na koji se Nemačka navikava i rastaje od one političke kulture i ambijenta koji je građen u posleratnoj Nemačkoj.

Kljajić je obrazložio razloge za jačanje desnice konkretno u Nemačkoj.

- Prvi razlog je svakako ekonomski, imajući u vidu energetsku krizu. Vlada koja je trenutno sastavljena skoro je donela odluku da se zabranjuje korišćenje bojleri koji greju vodu na gas, a to je u Nemačkoj i te kako rasprostranjeno i dosta ljudi je besno jer će morati da izbaci bojler koji je u funkciji. Tu je dosta besnih građana koji ne žele takve promene. Takođe, mora se uzeti u obzir da je Nemačka 2022. godine imala najveći priliv migranata, a preko milion ljudi je ostalo tamo - rekao je Kljajić, pa nastavio:

- S druge strane, tu je inflacija koja je u porastu, ekonomske vesti koje dolaze iz Nemačke su i te kako loše. Poznata kompanija "H&M" je pred bankrotom. To je 3.000 ljudi koji su izgubili posao u prethodnih nekoliko dana samo. Svakako je ekonomija Nemačke najmoćnija u Evropi, ali trendovi pokazuju da ekonomija ulazi u stanje recesije, pa je nezaposlenost u porastu.

