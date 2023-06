"PICERIJA NIJE BILA CILJ, U PITANJU JE GREŠKA!" Stručnjaci analiziraju: Da li je od vojnog značaja? Ovi ljudi su je posećivali

Ukrajinske vlasti uhapsile su juče muškarca koga su optužile da je pomogao ruskoj vojsci da usmeri raketni napad na Kramatorsk, u kojem je poginulo najmanje 10, a ranjeno više od 60 ljudi.

Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je među poginulima 15-godišnjak, a među povređenima je i dete rođeno 2022. godine.

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je privela čoveka zaposlenog u lokalnoj kompaniji za transport gasa, koji je osumnjičen da je snimao lokalnu piceriju i obaveštavao Ruse o njenoj popularnosti, saopštila je Služba bezbednosti.

foto: AP National Police Of Ukraine

Pogođenu piceriju posećivali su novinari, humanitarni radnici i vojnici, kao i lokalno stanovništvo.

Predsednik Ukrajine je rekao da je ovaj napad demonstracija terora i pozvao je na kažnjavanje Rusije pred Međunarodnim sudom.

Napad na Kramatorsk, ali i ostala aktuelna dešavanja na frontu, analizirali su gosti "Redakcije" Marko Miškeljin, politički analitičar i Srđan Graovac, istoričar.

Miškeljin je tumačio tok napada na piceriju, tvrdi da je došlo do nekakve greške:

- Nažalost, u ratnim sukobima kao što je u Ukrajini, neizbežno je da nekada dođe do civilnih žrtava i napada na civilne objekte. Zasigurno to nije bio primaran cilj intervencije Rusije, možda je u pitanju bila neka greška ili pogrešni podaci. Činjenica je da je u pitanju rezidentni deo, picerija nije od vojnog značaja. Naravno, sa ukrajinske strane su pristigle optužbe kakve su se i mogle očekivati. Ostaje da vidimo da li će biti omazde. Svakako, to nije bilo ciljano, došlo je do greške ljudskog faktora, a možda je i nešto drugo po sredi.

Potom je Graovac izneo mišljenje o tome da li je napad na civilni objekat bio primarni cilj ili posledica nesrećnih okolnosti:

- Možemo tumačiti i kao posledicu nesrećnih okolnosti, a možemo i kao dobijanje pogrešnih informacija. Činjenica je da se ovakvi napadi dešavaju gotovo svakodnevno. Rusija, u skaldu sa svojim informacijama, može napraviti i grešku u sprovođenju akcija ili udara. To je nešto što rat nosi sa sobom, civilnih žrtava uvek ima, nažalost se to ne može izbeći. Što se tiče uhapšenog Ukrajinca, informaciju da je on pomagao Rusiji treba uzeti sa rezervom, treba ostaviti vreme da se vidi u kojem će se smeru stvari odvijati.

