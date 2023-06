PRIGOŽINOVA SUDBINA I DALJE NEIZVESNA Marširao je na Moskvu, a sad bi mogao da predvodi napad na Kijev? NATO zabrinut zbog Vagnera

Rat u Ukrajini bukti i dalje, a nakon pokušaja pobune u Rusiji, neke stvari bi mogle da se promene i to tako da ne idu na ruku Kijevu. Tako bi na primer Jevgenij Prigožin mogao da predvodi rusko napredovanje iz Belorusije na Kijev.

Ranije je objavljeno da je avion povezan sa vođom Vagnera sleteo u blizini Minska, a potom je i predsednik Belorusije potvrdio da je Jevgenij Prigožin zaista stigao u Belorusiju.

Kako kaže vojni ekspert Šon Bel, posledice neuspelog „marša za pravdu“ Vagnera prema Moskvi proteklog vikenda izazivaju više pitanja nego odgovora.

- S obzirom na Prigožinovo iskustvo, teško je poverovati da bi krenuo na Moskvu sa namerom da svrgne predsednika Putina, što postavlja pitanje zašto je to uradio? Jedno od objašnjenja je da Putin unapred postavlja Prigožina i njegovu Vagnerovu grupu plaćenika, spremnih da prate njihov uspeh (iako spor i uz veliku ljudsku cenu) u zauzimanju Bahmuta, sprovodeći novi talas napada na Kijev - kaže Bel za Skaj Njuz.

Da li je Putin hteo da premesti Vagner u Belorusiju?

Kako je rekao, Belorusija je bliža Kijevu nego Rusiji, pa bi napad odatle mogao da ponudi veći element iznenađenja. Međutim, iako ovo objašnjenje Prigožinove sudbine ima nekih osnova, ono pre ignoriše neke surove realnosti, kaže on.

- Prvo, da je Putin želeo da premesti Vagnerovu grupu u Belorusiju, mogao je to da uradi relativno lako i pod radarom, što bi zadržalo element iznenađenja – suštinski sastojak uspešnih vojnih operacija. Drugo, Prigožinova rastuća frustracija ruskim vojnim rukovodstvom i njegov kasniji „marš na Moskvu“ bili su duboko štetni po autoritet predsednika Putina. Prvi put smo videli Putina ranjivog, i to je bio šok ne samo za rusku vojsku i opštu populaciju, već i za samog Putina. Treće, ako je ovo režirano, zašto bi ruska vojska otvorila vatru na konvoj Prigožina i zašto bi rusko vazduhoplovstvo izgubilo sedam helikoptera i do 13 avijatičara u tom procesu? Često postoji opasnost da previše razmišljamo o pozadini takvih scenarija - smatra analitičar.

Najverovatniji scenario - Prigožin rešio da istrese gnev

Prema njegovim rečima, najverovatniji scenario je da je Prigožin pustio da se prelije frustracija zbog predstojećeg roka da njegove snage budu uključene u redovnu rusku vojsku i da je odlučio da svoj gnev istrese na vojno rukovodstvo šefa generalštaba Valerija Gerasimova i ministra odbrane Sergeja Šojgua.

- Kockao se da će ga podržati redovna ruska vojska – što su bar u početku činili – ali kada je postalo očigledno da će njegove akcije biti uzaludne, bio mu je potreban izlaz. Tu je posredovao beloruski predsednik Lukašenko. Možemo samo da spekulišemo o podsticajima koji su ponuđeni Prigožinu – na kraju krajeva, Putin bi učinio skoro sve da zadrži vlast. Ali, pošto mu je Prigožin opekao prste, teško je zamisliti da bi Putin ponovo napravio istu grešku. Međutim, cela epizoda ostavlja mnoga pitanja bez odgovora, a pretpostavljam da nismo čuli poslednje o Jevgeniju Prigožinu - zaključio je Bel.

Inače, Rusija je, pre pobune, već prenela taktičko nuklearno oružje u Belorusiju poslednjih nedelja, a predsednik Putin je rekao da će ono biti upotrebljeno samo ako ruska teritorija bude ugrožena.

Kijev da bude spreman za potencijalne napade

Ukrajina bi trebalo da ojača svoju odbranu od potencijalnog napada koji bi predvodi Prigožin na Kijev iz Belorusije, izjavio je u nedelju bivši načelnik Generalštaba britanske vojske general Ričard Denat.

- Činjenica da je otišao u Belorusiju je nešto što zabrinjava - rekao je general za Skaj njuz.

On je dodao da ako je Prigožin „zadržao efikasne borbene snage oko sebe, onda on ponovo predstavlja pretnju ukrajinskom krilu najbližem Kijevu“, gde je rat počeo.

Denat je rekao da je „sasvim moguće“ da Rusija može upotrebiti Vagnerove snage da ponovo pokuša da zauzme ukrajinsku prestonicu.

Inače, od granice Belorusije i Ukrajine do KIjeva ima oko 150 kilometara.

NATO zabrinut zbog Vagnera u Belorusiji

Bilo kako bilo, navodno se već grade kampovi za borce Vagnera širom Belorusije, a to se Zapadu nimalo ne sviđa.

Članice NATO-a Poljska, Letonija i Litvanija upozorile su da bi Vagnerov dolazak u Belorusiju mogao da predstavlja probleme za njih kao susede.

Savetnik predsednika Litvanije rekao je da su plaćenici opasni jer su mogli da učestvuju u operacijama sabotaže i infiltracije.

Litvanski predsednik Gitanas Nauseda rekao je na konferenciji za novinare da će se susedne zemlje suočiti sa „još većom opasnošću od nestabilnosti“, ako Vagner rasporedi svoje „serijske ubice“ u Belorusiji.

Šef NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je alijansa spremna da se brani od bilo kakve pretnje iz "Moskve ili Minska" i da će pristati da ojača svoju odbranu na sastanku u Litvaniji sledeće nedelje - fokusirajući se posebno na nacije koje se graniče sa Belorusijom.

- Poslali smo jasnu poruku Moskvi i Minsku da je NATO tu da zaštiti svakog saveznika i svaki pedalj teritorije NATO-a - rekao je on.

Belorusko javno mnjenje je takođe veoma uznemireno, kaže Katja Glod iz Evropske liderske mreže.

- Očigledno je da ne žele da imaju kriminalca kao što je Prigožin u Belorusiji - rekla je ona.

Lukašenko je samo rekao da bi Vagnerovci mogli da pomognu beloruskoj vojsci, prenoseći svoja iskustva sa taktikom i oružjem.

