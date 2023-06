HOROR U ALBANIJI: Na stenama pored mora sunčaju se GOMILE ISPREPLETANIH ZMIJA (FOTO, VIDEO)

Na Instagram stranici "antidrroga07" pojavio se snimak iz albanskog lučkog grada Drač na kojem se vide gomile isprepletanih zmija kako se sunčaju na stenama pored mora.

Kako čovek koji to snima prilazi zmijama, one beže i uskaču među stene ili u more.

Snimak je objavila i stranica "podgorički_vremeplov", koja je objavila fotografiju zmije u mreži za koju se tvrdi da je "izvađena u Sutomoru iz mora", a jedan od korisnika te društvene mreže naveo je da je to ribarica, čiji je latinski naziv Natrix tessellata, "vrsta smuka koji je verovatno iz okolnog potoka dospeo u more".

foto: Instagram/antidrroga07

I za novi snimak istovetno objašenje je imao jedan od korisnika Instagrama.

- Iako šarom podsećaju na neku od otrovnica ipak se radi o potpuno bezopasnoj, vodenoj vrsti zvanoj ribarica (Natrix tessellata). Prisustvo velikog broja ovih zmija na jednom lokalitetu pokazatelj je i velike brojnosti ribe kojom se ova vrsta primarno hrani. Verovatno ih tu ljudi ne uznemiravaju i ne ubijaju, a i nemaju puno prirodnih neprijatelja, pa su stoga prisutne u ovolikom broju. Otrovnice uglavnom izbegavaju vodu, pa ih je retko moguće uočiti u neposrednoj blizini ili u samoj vodi - neveo je taj korisnik Instagrama.

Komentari su se samo nizali: "Znaci Drač od danas lokacija koju ću tradicionalno da nastavim da ne posećujem", "Tašte na jednom mestu", "Ovo su sve vodene zmije, ne znam čega bi bilo strah ovoga sto je snimao", "Čim vide čoveka beže da se sakriju", "Onesvestiću se samo od snimka", "Šta je bre ovo?"...

(Kurir.rs/Mondo/Instagram stranica "antidrroga07"/Instagram stranica "Podgorički vremeplov")