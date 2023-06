OVO JE UZROK SUKOBA PRIGOŽINA I MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE: Vagner odbio ugovor, a to je značilo i da - ostaje bez novca!

Pošto je Jevgenij Prigožin odbio da potpiše ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane, obavešten je da grupa "Vagner" neće učestvovati u specijalnoj vojnoj operaciji, saopštio je Andrej Kartapolov, šef komiteta Državne dume za odbranu.

"Nekoliko dana pre pokušaja pobune, Ministarstvo odbrane je saopštilo da sve oružane formacije moraju da potpišu ugovor sa Ministarstvom odbrane. I svi, osim Vagnera, počeli su da ispunjavaju ovu odluku. Osim ovog gospodina. On je to odbio", dodao je on.

Tada je obavešten da u tom slučaju Vagner neće biti uključen u specijalnu vojnu operaciju. A to znači da više neće biti novca, finansijskih i materijalnih sredstava. A za gospodina Prigožina, novac je važan faktor, možda i odlučujući.

"I šta se desilo: neće se više izdvajati novac – pod jedan; preterane i glupe ambicije – pod dva; prevelikog uzbiuđenja – pod tri. I sve se zajedno izrodilo u izdaju i prevaru svojih saboraca", zaključio je on.

U noći na 24. jun, snage grupe „Vagner“ zauzele su štab Južnog vojnog okruga ruske vojske u Rostovu na Donu nakon izjava osnivača grupe Evgenija Prigožina da su Oružane snage Rusije navodno izvele raketne napade na kampove „Vagnera“, iako su to demantovali i Ministarstvo odbrane i ruski FSB.

Oružana pobuna zaustavljena je zahvaljujući teškim pregovorima koje je, u dogovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, celu subotu vodio beloruski lider Aleksandar Lukašenko.

Na kraju je Prigožin pristao da ode u Belorusiju, nekim od boraca koji nisu učestvovali u pobuni ponuđeno je da potpišu ugovor sa Ministarstvom odbrane, a ostale „vagnerovce“ niko neće krivično goniti. Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

