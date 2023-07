NAJVEĆA OPASNOST PO RUSE NIJE NA FRONTU! Stručnjaci: Ukrajinska kontraofanziva u ogromnim gubicima, POLJSKA CILJA NA PROŠIRENJE

Dmitrij Medvedev, bivši predsednik Rusije, izneo je upozorenje da je treći svetski rat, u kojem neće biti pobednika, moguća i verovatna apokalipsa. Ova izjava dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica sa zabrinutošću prati tenzije između Rusije i Ukrajine.

S druge strane, nemački kancelar Olaf Šolc naglasio je da Nemačka ne želi da snabdeva Kijev oružjem koje bi moglo biti upotrebljeno za napad na Rusiju.

Ova kontroverzna pitanja su diskutovana u jutarnjem programu Kurir televizije, gde su gostovali Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, i Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije.

Šešelj je izneo svoje mišljenje o poljskim ambicijama i njihovoj ulozi u konfliktu.

- Poljaci misle da mogu da budu Američki miljenici i da budu njihovi izabranici i da mogu od toga da profitiraju. Oni su se zato borili da dobiju taj antiraketni štit i što više oružja misleći da će tako doći u nekakvu milost Amerikanaca. Svaka ozbiljna zemlja ima teritorijalne pretenzije. O tome se ne govori na televiziji, ali sposobne političke elite svakako znaju šta je u interesu zemalja kada dođe do teritorijalnog proširenja. Oni smatraju da imaju pravo kada dođe do rasparčavanja, čemu se potajno i nadaju, da priključe Poljskoj te zapadne delove Ukrajine u kojima je prisutno i to stanovništvo koje nalikuje Poljacima - rekao je Šešelj.

Zoronjić se osvrnuo na trenutnu situaciju na terenu i prokomentarisao ukrajinsku kontraofanzivu.

- Mislim da je rano da dajemo zaključke o ukrajinskoj kontraofanzivi. Sa jedne strane Ukrajinci imaju određeni vid osvajanja teritorija, ali i ogromne gubitke uz to. Takođe imaju jedan vid nezadovoljstva jer nisu ostvarili ni jedan ključni uspeh, što ne znači da to neće uraditi u budućnosti i da ona neće biti većih razmera nego sad - istakao je Zoronjić.

Šešelj se potom dotakao moguće pretnje po Rusiju.

- Ono što je bilo najopasnije ili možda čak i jedina opasnost za Ruse je da li će doći do udara iznutra. Da li će doći do velikog nezadovoljstva i oružane pobune odnosno puča - rekao je Šešelj.

