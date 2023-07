UKRAJINSKE SLUŽBE TVRDE: RUSI HOĆE DA DIGNU U VAZDUH NUKLEARKU! "Evakuišu ljude, preti katastrofa u Zaporožju"

Ukrajinski novinari i obaveštajni zvaničnici tvrde da Rusija planira da digne u vazduh nuklearnu elektranu, što bi dovelo do katastrofe. Posle razaranja brane Кahovka, Кijev strahuje da Кremlj planira da organizuje eksploziju u nuklearnoj elektrani Zaporožje, najvećoj u Evropi, koja se nalazi u gradu Enerhodaru koji je okupirao Ruse.

Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, ruskim radnicima je rečeno da napuste fabriku do sutra.

"Postoji ozbiljna pretnja. Rusija je tehnički spremna da izazove lokalnu eksploziju u fabrici, koja bi mogla da dovede do ispuštanja opasnih materija u vazduh", rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski španskim novinarima u Кijevu tokom vikenda. O svemu tome razgovaramo sa našim partnerima kako bismo razumeli zašto Rusija to radi", dodao je on.

Rusi napuštaju elektranu?

Prošle nedelje, dok je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine izvodila vežbe bezbednosti radioaktivnosti u regionu Zaporožja, ukrajinska vojna obaveštajna služba je izvestila da ruski vojni kontingent, kao i radnici u nuklearnoj elektrani koju podržava Rusija, postepeno napuštaju elektranu.

"Među prvima su napustili stanicu trojica zaposlenih u Rosatomu, koji su rukovodili akcijama Rusa“, ​​navodi se u saopštenju ukrajinske vojne obaveštajne službe. Savetovano im je da odu do 5. jula. "Osoblje koje je preostalo u stanici dobilo je instrukcije da okrive Ukrajinu u slučaju bilo kakvih vanrednih situacija.

Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, rekla je u saopštenju da činjenica da su ukrajinski zvaničnici izveli radioaktivne bezbednosne vežbe i postavili dodatne uređaje za merenje radijacije u nekoliko gradova znači da "Кijev priprema operaciju lažne zastave". Međutim, Zaharova nije pružila nikakve dokaze za svoju tvrdnju. Fabrika je trenutno pod ruskom kontrolom.

Ranije prošlog meseca, šef ukrajinske obaveštajne službe Кirilo Budanov rekao je da je Rusija spremna da napravi tehnološku katastrofu u nuklearnoj elektrani. Deo koji će najverovatnije biti dignut u vazduh bio bi veštačko jezero potrebno za hlađenje elektrane, rekao je Budanov.

Međunarodna agencija za atomsku energiju nije potvrdila izveštaj Ukrajine da je bazen za hlađenje miniran, iako je rekao da nema potpun pristup svim delovima objekta.

Prema navodima IAEA, njeni stručnjaci su bili u mogućnosti da pregledaju delove sistema za hlađenje elektrane, uključujući neke delove perimetra velikog bazena za hlađenje, koji i dalje ima stabilan nivo vode potreban za hlađenje reaktora. Stručnjaci IAEA takođe su redovno posećivali reaktorske jedinice i druga područja oko lokacije. IAEA je saopštila da i dalje očekuje pristup drugim delovima lokacije, uključujući sistem za hlađenje.

Zelenski nije odustao od svojih tvrdnji, rekavši da bi Rusi mogli da raznesu fabriku u nekom trenutku u budućnosti, čak i kada se vrati pod kontrolu Ukrajine, koristeći mine koje se mogu aktivirati na daljinu.

