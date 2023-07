"SRBINU (71) ŽIVOT VISI O KONCU, PEDOFILI OVDE IMAJU RIGOROZAN TRETMAN" Sagovornik Kurir TV obrazložio: OVA kazna ga očekuje!

U Americi je uhapšen biznismen rodom iz Beograda, zbog seksualnog zlostavljanja devojčica i preti mu doživotna kazna zatvora.

Miodrag V. star 71 godinu tereti se da je dve godine zlostavljao tri devojčice, stare od devet do 12 godina, dok su dve žrtve rođene sestre.

Protiv njega je podginuta optužnica, u kojoj je detaljno opisano šta je radio maloletnim žrtvama, sa čijim je roditeljima bio u prijateljskim odnosima.

Porota ga je proglasila krivim po 28 tačaka iz optužnice, ali se čeka konačna odluka suda.

Gost "Redakcije" je Dejan Jelača, glumac, iz Njujorka, koji je obrazložio ovu situaciju.

Prvo je rekao da Srbin može dobiti doživotnu kaznu, kao i to da mu život visi o koncu ukoliko ga osude za pedofiliju.

- Po američkim medijama, može se zaključiti da je ova optužnica pripremana već neko vreme, čini mi se da je kasno došlo do srpske javnosti. Takođe su ga tražili neko vreme, jer u početku nisu mogli ni da ga nađu, ali su ga našli, u stanu njegove ćerke na Floridi. Ovde je praksa da se pre pokretanja postupka, on istraži do temelja. Ako je već optužen po 28 tačaka, od suda se očekuje kazna do 440 godina, odnosno doživotna robija. Ovde pedofili imaju poseban tretman koji je i te kako rigorozan. Njegov život visi o koncu, naravno, ukoliko ga optuže - rekao je Jelača, pa dodao:

- Ako se neko čudo dogodi i da su sve informacije netačne, onda se ponovo vraćamo na početak slučaja. Doduše, njega je porota već optužila po 28 tačaka, a jedino što može od toga da se očekuje je doživotna robija.

Potom se osvrnuo na detalje o ličnosti optuženog biznismena:

- On je Miodrag V. koji ima 71 godinu, on je iz Beograda, a od devedesetih živi i radi u Americi, takođe, poseduje neke firme ovde. Ljudi iz njegovog bliskog okruženja, a najpre sin, su pokušali da stupe u kontakt rekvaši da otac nema nikakve veze sa tim. Dakle, nemamo skroz detaljnih informacija, ali možemo čuti da Tužilaštvo ima i te kako jake dokaze u slučaju Miodraga V.

