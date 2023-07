"RUSIJA NE BI SMELA DA DOBIJE RAT, DOGODIĆE SE OZBILJAN PRESEDAN" Stručnjaci analiziraju: Koliko je Ukrajina blizu ulaska u NATO?

U trenutku početka NATO samita u Vilnjusu, u Kijevu su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Iz Kremlja su ranije poručili da pažljivo prate samit i da će napraviti "duboku analizu“ izjava zapadnih lidera i preduzeti mere za zaštitu bezbednosti Rusije.

Sa druge strane, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da će Moskva biti prinuđena da koristi "slična" sredstva za napad ako SAD isporuče kasetne bombe Ukrajini.

Dvodnevni samit bi mogao da odredi smer rata u Ukrajini i budućnost ovog zapadnog vojnog saveza, navodi BBC, i dodaje da će članice Alijanse nadaju da će moći da pokažu Rusiji da poseduju odlučnost da dugoročno podržavaju Ukrajinu

Iz Kremlja su poručili da evropski lideri izgleda ne shvataju da je pomeranje infrastrukture NATO-a ka ruskim granicama greška.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali trenutnu, ali i eventualni razvoj situacije su Nikola Jović, politikolog i novinar i Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost.

Jović je prvo komentarisao da su se članice NATO dogovorile oko deklaracije o prijemu Ukrajine, pa je rekao da bi akcenat stavio na članstvo Švedske.

- To je i dalje na deklarativnom nivou, mnogo važnija vest je prijem Švedske u NATO, više bih stavio akcenat na tome, jer je jedna, skoro pogranična država sa Rusijom, postala članica, dok je prijem Ukrajine na dugom štapu. Slično kao i sa drugim državama, kao recimo Srbije u EU. Prijemi, dogovori, deklaracije, to su više retorički potezi kako bi se činilo da se nešto u vezi sa tim dešava, a zapravo se ne događa ništa naročito. Smatram da Ukrajina neće ući u NATO u doglednoj budućnosti jer je to nemoguće i nepovoljno iz više razloga - započeo je Jović, pa se osvrnuo na rizike koji bi dogodili ukoliko bi se Ukrajina pridružila NATO:

- Naime, aktivirao bi se odmah član pet povelje NATO, koji je dužan za kolektivnu odbranu, odnosno napad na jednu članicu je ekvivalent napadu na sve.

Gajić je rekao šta možemo očekivati od prijema Švedske u NATO, ali i koliki to uticaj ima na sam rat.

- Za početak možemo očekivati preraspodelu odbranbenih snaga Rusije i veći fokus ka severu. Iako je ceo samit trebalo da bude o Švedskoj, Zelenski je nastojao da tu ubaci značaj celokupnog rata, ali i želju Ukrajine da se učlani u NATO. Bajdenova poseta Londonu je jasno dala do znanja da se sada ne može razmatrati kao opcija uvođenje Ukrajine u NATO. Moraćemo da vidimo šta će se desiti kada se završi rat i šta će tada ostati od Ukrajine. Ako Rusija pobedi, što ne bi smelo da se desi, to će biti ozbiljan presedan, onda se postavlja pitanje da li će ostati išta od Ukrajine.

