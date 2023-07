"NEMCI NEZADOVOLJNI JER IM SE ŽIVOT POGORŠAVA" Stručnjaci o fenomenu Evrope: Desnica dobila glasače zbog priče o zabranjenim tema

Trend rasta popularnosti desničarskih partija se nastavlja. Pre nego što je poraslo poverenje u AFD u Nemačkoj, desila se Italija, gde je na čelu Vlade Đorđa Meloni, koja pripada stranci krajnje desnice.

Krajnja desničarska Finska partija formirala je koalicionu Vladu sa Nacionalnom koalicijom desnog centra.

Grčka konzervativna Vlada nedavno je otpočela svoj drugi četvorogodišnji mandat, pošto je Nova demokratija Kirjakosa Micotakisa, stranka desnog centra pobedila na izborima.

foto: Profimedia / M-Production / Alamy

Prema procenama, u Španiji i Slovačkoj, bi na predstojećim izborima moglo da dođe do "skretanja udesno".

Na koji način bi ovakav razvoj događaja mogao da preoblikuje Evropu, diskutovali su gosti "Redakcije" profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj.

- Ta pojava, već sada, ima niz objašnjenja. Prvenstveno, rečnik koji koriste velike političke partije, narodne kako oni kažu, je prilično istrošen. To je već ponavljanje floskula koje nikoga naročito ne ubeđuju. Pogotovo kada su ljudi suočeni sa činjenicom da im se životna situacija pogoršava. I što je najgore, ima izgleda da se nađu u još većim problemima. Takođe, uleteli su u Nemačku politiku na jedan agresivan način sa svojim radikalnim idejama, dok su Nemci navikli na lagane promene, ali stabilne, odnosno temeljne - započeo je Božinović, pa nastavio:

01:18 NEMCI BILI NEZADOVOLJNI JER IM SE ŽIVOT POGORŠAVA Stručnjaci o fenomenu: Dobili su glasače jer su pričali o zabranjenim tema

- U takvoj situaciji, s jedne strane imaju dosta poslušan rečnik prema NATO paktu, odnosno Zeleni su agresivna pronato partija i odaju sve više utisak da je Nemačka izgubila svoj identitet. Tu se sada pojavila AFD sa svojim idejama da treba stati na loptu i videti šta tačno Nemačka dobija u ovom situaciji. Oni prate rečnik koji je bliži percepciji koju prosečan nemački građanin ima o ovoj situaciji.

Koprivica se nadovezao i rekao da su spomenute partije glasače dobile jer su pričale o zabranjenim temama koje zanimaju građane.

- Kao što je i rečene, u Nemačkoj je npr. AFD doneo to osveženje, ali smatram da su neke teme, koje su u mejstrimu bile zabranjene, bile su interesantne za glasače. Dakle, te zabranjene teme su migranti, rat Zapada protiv Rusije, to su dve teme preko kojih je AFD dobio glasače i pažnju nemačke javnosti. Svakako, određene stranke ne bih ocenio na osnovu koša u koje su svrstane, već po onome šta one rade.

