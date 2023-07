"OVA AMERIČKA GRUPA ZATAŠKAVALA JE SVAKI PAD "NLO" SVE DO DANAS!" Stručnjaci tvrde: Imaju 12 članova, a sada su IZNAD PREDSEDNIKA

Republikanski kongresmen iz Tenesija Tim Barket, član Odbora Predstavničkog doma SAD koji nadzire saslušanja o NLO, tvrdi da je video poverljive snimke letelica koje "prkose fizici kakvu poznajemo“.

On veruje da nema sumnje da ti objekti na nebu nisu sa Zemlje i kaže kako imaju sposobnost da zarone pod vodu, kao i da nikada za sobom ne ostavljaju tragove toplote.

Kongresmen je za podkast "Ivent horajzon“ rekao da se "srećemo sa vladinim zataškavanjem verovatno još od otprilike 1897. godine kada se u Aurori u Teksasu srušio NLO“. Inače, američki Kongres je prošle godine pokrenuo saslušanja o NLO, a Pentagon je otvorio Kancelariju za rešavanje anomalija iz svih domena.

Slobodan Bubnjević, sa Instituta za fiziku i Dragan Vujičić, novinar gostovali su u jutarnjem programu gde su komentarisali objekat koji navodno nije sa Zemlje.

- Ako pričamo o padanju NLO, tu imamo presedanja. To što se dogodilo 1947. godine u Rozvelu kada je taj NLO pao i kada je čuveni poručnik Hojt saopštio javno. Tada nije postojala nikakva služba za zataškavanje, pa mu je pukovnik rekao da javi to za 2 redakcije. On je to javio i nakon toga je pukovnik bio izgrđen, pa su sakrili. Taj NLO je pao pored važnog vojnog objekta, a pošto je to veliki prostor oni su hteli da kažu da je on pao 120 kilometara dalje kako se ne bi otkrio taj vojni objekat. Tako je i nastala zabuna i 1948. godine je napravljena ta grupa Madžestik 12 (MJ12). Šest oficira i šest naučnika koji su navodno ti koji zataškavaju, ali to rade i danas njihovi naslednici. Oni su u međuvremenu postali institucija iznad predsednika. To je ono što se moglo ispratiti - rekao je Vujičić.

Bubnjević je uporedio istraživanja o verovanju u NLO u Srbiji i Americi.

- Verovanje u NLO je vrlo nepopularno u Srbiji. Dakle, izuzetno veliki procenat ljudi nije zainteresovan za to i to smatra smješnom pričom, dok u Americi nije tako. I to je ono gde mi često ne razumemo i gde nastane neka vrsta nesporazuma. Ne razumemo da tamo ogroman procenat stanovištva, misli da ima nešto u tome, u tim neidetifikovanim objektima i da postoji izvesno zataškavanje američke vlade koje je pokušalo da neke od tih stvari prikrije - rekao je Bubnjević i dodao:

- Sada je postalo jasno, nekoliko decenija unazad, a izuzetno poslednje 2 do 3 godine, da američke vlasti jako rade na tome da budu što transparentniji u pogledu ispitivanja tih čudnih objekata. Sve su te sednice dostupne javnosti. Pentagon se finansira da bi između ostalog i ovo proveravao.

