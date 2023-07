"ZELENSKI NIJE DOBIO ONO ŠTO JE TRAŽIO" Miškleljin: NATO radi Ukrajini isto što i nama Evropska unija! BAJDENOVA PORUKA HLADAN TUŠ

Zemlje Grupe 7 objavile su bezbednosni okvir kojim se otvara put ka dugoročnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se, kako su naveli, ta država odbranila od Rusije i odvratila je od eventualne buduće agresije.

Na Samitu NATO najavljen je i je trodelni paket za približavanje Ukrajine alijansi, ali bez preciziranja kada će ta zemlja postati članica.

Rusija nastavlja napad kamikaza sa dronovima na Kijev i druge gradove u Ukrajini, saopštila je ukrajinska vojska.

foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sastao se juče tokom NATO samita sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom kojem se zahvalio na tri paketa pomoći ali je dodao da bi optimalni ishod samita bio direktan poziv da se Ukrajina pridruži NATO-u.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali celokupnu situaciju su dr Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji, Marko Miškeljin i Nebojša Obrknežev, analitičari Centra za društvenu stabilnost.

Obrknežev je započeo tumačenje samita, pa je rekao da Zelenski nije dobio ono šta je očekivao.

- Na samom samitu Zelenski je očekivao nešto više, a nije dobio nikakav konkretan odgovor niti okvir kada bi to moglo da bude, ai svakako da ni sama vojna operacija ne zna koliko će trajati rat. Što se tiče okvira i programa, Bajden je imao izjavu za demokratizaciju zemlje, jednostavno su to preduslovi, odnosno reforme unutar jedne zemlje. Ukoliko govorimo o konkretnom okviru, odnosno davanje pomoći, zemlje i dalje parcijalno daju određenu količinu naoružanja, ništa to nije konkretizovano, pa čak ni na ovom samitu - započeo je Obrknežev.

S obzirom na to da postoje indikacije, ali i razne tvrdnje da Ukrajina nikada nije bila bliža članstvu u NATO, Miškeljin je odgonentuo kakva je zapravo situacija:

- Čitava priča i najave oko članstva Ukrajine u NATO, ali i izjave zvaničnika, me i te kako podsećaju na situacije našeg članstva u EU. Te nikada bliži, te se stvaraju neki uslovi, pa govore da će nešto biti ubrzano, a nešto ne, itd. Imali smo priliku da čujemo, pred sam kraj samita, jesu bile kritike britanskog ministra odbrane, koji je istakao da bi Ukrajina trebalo da bude zahvalnija svojim zapadnim partnerima s obzirom na to šta je sve učinjeno. Zelenski je insistirao da se kaže tačan datum i ustanovi put kojim će ići, smatram da je to uradio zbog građana, odnosno unutrašnje policije, mada u nekim navratima je preterao sa insistiranjem.

Kastratović se osvrnuo na kontramere koje bi Moskva mogla da preduzme s obzirom na sve što se izdešavalo na samitu u Litvaniji.

- Vidite i sami da se odugovlači stanje Amerike oko prijema Ukrajine u NATO. Sam Bajden je rekao da nema prijema dok traje rat. Nakon rata ćemo videti stanje, ali vrlo verovatno Ukrajina neće biti ono što je bila. Treba imati u vidu da Amerikanci jedno obećavaju, drugo potpisuju, a treće sprovode. Ono što potpisuju ne sprovode. U svakom slučaju, Rusija je jasno i glasno rekla, a NATO to dobro zna, ukoliko bi tokom rata Ukrajina bila primljena u NATO, to bi dovelo do šireg sukoba. Amerikancima to ne odgovara.

