"PRIGOŽINU JE UGROŽEN ŽIVOT, SAMO GA JEDNA STVAR MOŽE SPASITI" Sagovornici Kurir TV: Rusija sada dokazuje da li je prava sila

Neizvesna sudbina šefa plaćeničke grupe Vagner Jevgenija Prigožina i dalje je misterija, a njom se bave i američki oficiri.

Tako bivši visoki američki vojni vođa Robert Abrams tvrdi da je Prigožin verovatno ili mrtav ili je u zatvoru, a da je njegov sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon neuspele pobune vagnerovaca verovatno lažiran.

Zapadne obaveštajne službe ranije ovog meseca tvrdile su da je Prigožin u Moskvi. Prema njihovom izveštaju, držan je u Kremlju i pregovarao je sa Putinom o sudbini Vagnera.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su se Prigožin i Putin sastali 29. juna, i da je sastanku, koji je trajao tri sata, prisustvovalo 35 ljudi. Međutim, Jevgenij Prigožin nije viđen u javnosti od noći ustanka, 23. juna. Ni general Sergej Surovikin, zamenik zapovednika ruskih vojnih operacija u Ukrajini, nije viđen u skorije vreme, otkako se saznalo da je navodno unapred znao za pobunu Prigožina.

Gosti "Redakcije" koji su analizirali poziciju Rusije, ali i izneli pretpostavke oko pozicije Prigožina, bili su general u penziji Stanko Vasiljević i dr Aleksandar Dikića, lekar, voditelj i pisac

Vasiljević je rekao da u moru informacija, ni ne možemo da znamo gde se zaista nalazi Prigožin:

- Smatram da je to poplava dezinformacija i da se neke stvar iznose bez dokaza ili provera. Postoje razne spekulacija oko toga gde se sada nalazi, mada to su priče koje mi nikada nećemo saznati. Šaka ljudi to zna, odnosno svi koji su direktno uticali na celu situaciju, a Putin i Prigožin su prijatelji već decenijama, ta grupa je i formirana uz odobrenje Putina.

Dikić je demantovao pojedine tvrdnje, pa je napomenuo da je Prigožin napravio ozbiljan udarac na Rusiju svojom pobunom.

- Sve ono što se dešava, proteklih meseci, jeste kontrola štete. Treba priznati da je Rusija dobila ozbiljan vojni udarac ovom pobunom. Ako je to bilo dogovoreno, neka onda to neko kaže majkama poginulih pilota. A oko tvrdnji da je ovo igra zapanih obaveštajnih službi, onda moramo da se zapitamo koliko je probušena ruska obaveštajna mreža, kada je Zapad u kontaktu sa Prigožinom, koji drži najvažniji deo na frontu. Sve je ovo kontrola štete. Čak ni Amerika nije koristila privatnu vojsku da osvoji Avganistan, a da ga drži pod kontrolom, to jeste obavljala privatna vojska - rekao je Dikić, pa nastavio:

- Da je Rusija osvojila deo ili celu Ukrajinu, pa da privatna vojska drži neki deo, to se može smatrati imperijalnim potezom. Ali kada privatna vojska drži dobar deo fronta i krene da se buni, to je onda već ogroman problem. Dakle, možete da se oslonite na privatnu vojsku kada završite posao, ali usled posla, kada dobar deo posla radi privatna vojska, pa krene da se buni, i to na fizičkom nivou, to je već ozbiljan udarac.

Potom se osvrnuo na to da je priča oko Prigožina zapravo nacrt ruskog društva.

- Prigožin je otišao tamo odakle je i došao, a to je podzemlje. Trenutno je, pretpostavljam, na putu za Kinšasu. Ako ostane u podzemlju, život mu je ugrožen. Njega jedino svetla javnosti mogu spasiti od tragičnog kraja, obično takve ljude tako i završe, isplivaju iz neke reke ili padne na njih klavir. Tako završe ako nisu potrebni onima koji su ih stvorili. Priča oko Prigožina nije o njemu nego o ruskom društvu i o Rusiji. Ona je sama sebi dozvolila da se osloni na takvog čoveka u ovako dramatičnom trenutku kada dokazuje sebi i svetu da li je sila.

