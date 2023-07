KINA 2030. POSTAJE NAJJAČA EKONOMSKA SILA, a na drugom mestu će biti JOŠ JEDNA azijska zemlja?! Dr Mitrović: Rastu uprkos svemu!

Zemlje koje su se nekad nazivale Trećim svetom, danas se ujedinjuju pod novim imenom. Zemlje Azije, Afrike i latinske Amerike, ujedinjene pod novim imenom "globalni jug" počele su da se uzdižu i postaju nova sila u geopolitičkoj areni.

Kako na ove velike promene gleda super sila - SAD - a kako ostatak sveta, analizirala je gošća jutarnjeg programa Kurir televizije, prof. Dr Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i direktorka instutua za azijske studije.

Prokomentarisala je procene da bi 2030. godine Kina mogla da bude najača ekonomska sila, zatim Indija, a SAD bi se našle na trećem mestu, a na četvrtom Indonezija.

foto: Kurir televizija

- Deluje neverovatno, jer se čini da je postojći poredak čvrst pa je teško u to poverovati. Trendovi, međutim, zaista ukazuju na neprekidni rast Kine i Indije. One daju doprionos i rastu globalne ekonomije. To su ogorme ekonomije i jako mnoboljudne zemlje zemlje. Ukoliko se ovi trendovi nastave, a a trenutno se nastavljaju uprkos dešavanjima u svetu, problemima koje donosi neizvesnost, deglobalizacija, rat u Ukrajni koji trese globalnu scenu na svim nivoima, realno je očekivati takav odnos ekonomskih snaga. Ove ekonomije istrajavaju u svom ekonomskom uzdizanju - rekla je Mitrović i dodala:

- Osim toga pada u oči i to da se one politički organizuju i da žele da promene postojeći poredak i mesto zemalja juga u tom poretku. Najveći deo svetske ekonomije grade investicije i trgovina. Kina je najveći globalni investitor i možda najveći investirtor u zemljama Afrike. Tamo su investicije Kine veće od zbirnih investicija svih međunarodnih institucija.

Istakla je važnost političke organizacije azijskih zemalja.

- One su okupljene u formatima saradnje koje su postojale i ranije ali nisu imale toliku snagu, kao recimo grupa 77. Te zemlje su tada ipak držane u položaju nerazvijenosti, zavisnosti i prezaduženost. Taj pokušaj je, međutim, propao. Od početka ovog stoleća vidimo nove formate saradnje pre svega BRIKS plus, i tendenciju da se izbaci dolar i to ne samo do strane Rusije. BRIKS plus več godinama nastoji da nađe novu valutu koja bi u međunarodnim investicijama zamenila dolar - konstatovala je Mitrović.

Kurir.rs

