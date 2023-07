SVAĐA U EMISIJI! "DA LI VI NAMA PRODAJETE NEKU NOVU CRKVU?!" Stručnjaci u klinču oko svetskih geopolitičkih pitanja! (VIDEO)

Pjer-Oliver Gurčinas, glavni ekonomista Međunarodnog monetarnog fonda izjavio je da će monetarna politika i dalje morati da bude čvrsta, pošto je inflacija upornija nego što se očekivalo.

Na pitanje je li moguće pobediti inflaciju, a da se istovremeno ne prouzrokuje ekonomska recesija, istakao je da će to biti veoma teško. Sa druge strane BRIKS, predvođen Kinom, zainteresovao je znatan broj zemalja, a među njima i bogate zalivske monarhije – najveće prodavce energenata.

Kako bi unapredili saradnju i smanjili moć zapadnih sankcija, počinju da trguju u nacionalnim valutama, što utiče i na svetsku trgovinu, i umanjuje značaj dolara. O ovoj temi govorili su u emisiji Puls Srbije Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Luka Kastratović, general- major u penziji.

U studiju se razvila oštra polemika između Obradovića i Bušatlije koji su iznosili suprotne stavove po putanju ekonomske i vojne moći zemlja BRIKSA, posebno Kine.

- Kina ide unazad pod Si Pingom. Vi imate oko 600.000 ljudi u Kini koji zarađuju manje od 100 dolara mesečno i Kina ide i nazad u izolaciju. Parametri državne moći koja se zasniva na ljudstvu, na vojsci i na međunarodnom položaju. Kineska vojska osim da gazi studente na trgu nije za ozbiljnije operacije, jer nije vodila ni jedan ozbljniji rat. Da li neko misli da oni mogu da vode neki ozbiljniji oružani konflikt kada ne mogu da zaštite malakijski moreuz ka indsijskom okeanu, ne mogu da kontrološu suecki moreuz - istakao je Obradović.

- Otkud vi to znate? - upitao je Bušatlija

- Uzmite kartu i pogledajte gde su kineski savezi -. odgovorio je Obradović.

- Ama otkud znate - insistirao je Bušatlija i uzvratio pitanjem:

- Čekajte malo, da li vi uopšte pratite šta kažu Amerikanci za svoju vojsku. Za svoju mornaricu. Da li pratite to? Ili ste zaslepljeni i sada ovde nama prodajete neku novu crkvu, da bi mi verovali u Ameriku?

- Ja ne prodajem ništa - odgovorio je Obradović i dodao:

- Uzmete lepo kartu pa pogledate...

- Ama da vam kažem, čekajte. Vi ste se ovde predstavili kao neko ko će pričati o geopolitici. Da li ste vi primetili da od početka ovoga veka geopolitika nije više na geografiji zasnovana. Pitam vas kao naučnika?

- Tačno, zasniva se na lancima snabdevanja - rekao je Obradović.

- Ajmo sada da pričamo o BRIKSU. Kina je najveći izvoznk investicija na svetu - konstatovao je Bušatlija.

- Kredita - ubacio se Obradović.

- Ne, nego investicija. Ima raznih vidova kako se one planiraju. Oni su najveći. A šta to proizvodi Njujork? Kina će vam bez ikakvog političkog pritiska obezbediti neke razvoje. To što mi biramo projekte pogrešno. To je naš problem - zaključio je Bušatlija.

Sagovornici su u ostatku razgovora iznosili svoje stavove po pitanju ocene ekonomskog potencijala BRIKS - a u odnosu na zapadnu ekonomiju.

- Ćinjenica da BRIKS ne zahteva da im se bilo čija vlada pokori je bitna razlika u odnosu na neki kolektivni zapad, mada ni on nije više toliko kolektivan kao što je bio pre godinu dana. BRIKS je jedna asocijacija zemalja velikih resursa. Rusi nemaju mnogo stanovnika. Imaju negde oko 150.000.000 i imaju prirodne resurse. Sa druge strane imate Kinu i Indiju, posebno Kinu, koje ima trećinu svetskog stanovništva, koje je ogroman resurs. Kina može u vrlo kratkom roku da stvori veliku količinu radne snage. Oni koji pretenduju da uđu u BRIKS to su uglavnom zemlje bliskog istoka koje takođe raspoloažu sa dosta resursa i vrlo je moguće da će neke od njih uskoro postati članice - rekao je Buštatlija.

Obradović smatra da je BRIKS postavljen na problematičnim osnovama:

- Za početak moramo da budemo surovo iskreni. Briks ne jača! Od pet ekonomija zemalja članica BRIKSA tri su manje nego pre 10 godina. To su Južna Afrika, Rusija i Brazil. To je, dakle, degradacija. Kina je, takođe, od Kovida počela da pada. Kina ima matoro stanovništvo i nema tehnologiju. Tehnologija zavisi od zapada. Nema potpornu ekonomiju i trguje sa Amerikom, jer sve ostalo nije povoljno tržište za nju - rekao je Obradović i dodao:

BRIKS nema jedinstvenu organizacionu strukturu.U doktrini Kine stoji da nema savazništva i nema oslanjanja da druge zemlje. Rusija i Kina imaju zajedničke vojne vežbe, ali nisu interoperabilni, što znači da su im vojni kapaciteti slabo usklađeni. Da u doktrini Kine nema savezništva vidimo i iz rata u Ukrajini jer ona ne šalje Rusiji oružje koje joj je potrebno. Indija se oseća opkoljenom od Kine, kao i Vijetnam.

Kastratović je ocenio da zemlje BRIKSA raspolažu velikim potencjalima u ljudstvu i prirodnim resursima.

- Ekonomska jačina je uslov političke snage. Američki piloti se već obučavaju Stručnjaci kažu da će do 2027. biti rat između Kine i Amerike. 1984. su profesori na Fakultetu političkih nauka gde sam studirao govorili da će Kina 2033. biti ekonomski džin. Zemlje BRIKSA Iimaju prirodne potencijale, stanovništvo i teritoriju. Sve zemlje sveta koje su doživele kolonijalno ropstvo ne podržavaju Rusiju zato što vole Rusiju nego zato što žele da se zaustavi američka dominacija. Svima je jasno da ovo nija rat između Rusije i Ukrajine, već između Amerika i Rusije. Amerika jedno dogovara, drugo potpisuje, a treće sprovodi - smatra Kastratović.

