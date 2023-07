KAMERA SNIMILA LIKVIDACIJU BIZNISMENA NA HALKIDIKIJU: Ubice preskočile ogradu, došunjale se do vile, a onda ispalile 19 hitaca

Kamere luksuzne vile na Halkidikiju gde je ubijen poznati makedonski biznismen Orhan Bajrami (39) snimile su ubice, a prema navodima medija i sam čin egzekucije.

Bajrami je ubijen u noći između petka i subote u vili poznatog rizorta u Haniotiju, a grčka policija i dalje traga za dvojicom maskiranih muškaraca koji su u Makedonca ispalili 19 hitaca i potom pobegli. Tokom napada je ranjen i prijatelj žrtve Sead S, a likvidacija se odigrala naočigled dve devojke sa kojima je Bajrami bio na odmoru. U vili je sa njima bio još jedan muškarac, a svi su starosti između 19 i 45 godina.

Iako su grčki mediji prvo javili da su napadači sa kapuljačama i fantomkama motociklom došli do vile, izvor iz istrage kaže da su ubice automobilom stigli do rizorta odakle su upali u dvorište vile. Prema nezvaničnim informacijama, izašli su iz vozila, preskočili ogradu i došunjali se do staklenog zida kroz koji su pucali u prostoriju gde je Bajrami sedeo.

Napadači su imali tamnu odeću, a Bajrami je ubijen iz pištolja sa prigušivačem oko 3.30 sati i to objašnjava zašto niko od gostiju iz rizorta nije čuo pucnje. Međutim, ostaje nejasno da li je staklo na kući puklo, a ako jeste kako to da niko nije čuo lomljavu.

I dalje nije poznato ko je tačno pozvao policiju, ali dok je patrola stigla Bajrami i Sead su već prebačeni u bolnicu. Biznismen je nedugo potom proglašen mrtvim dok je Sead S. hospitalizovan sa prostrelnom ranom ruke.

Kamere su navodno snimile kako su napadači nakon egzekucije utrčali u automobil i krenuli da beže. Proverava se da li su uspeli da se domognu Severne Makedonije, međutim, automobil koji su kamere snimile ispred vile navodno nije nikada stigao ni do jednog graničnog prelaza.

Makedonska policija usko sarađuje sa grčkim kolegama intenzivno traga i na svojoj teritoriji za egzekutorima, ali za sada od njih nema ni trag ni glasa.

Grčki mediji pišu da su ubice bežale vozilom stranih registarskih oznaka.

- Vozilo nije prešlo nijedan granični prelaz nakon egzekucije tako da je u toku intenzivna potraga širom Grčke kako bi ubice bile pronađene. Nije isključeno da su uspeli da pređu granicu koristeći drugo prevozno sredstvo - rekao je izvor iz istrage.

Grčka policija se nada da će bar vozilo u kojem su ubice bežale moći da pronađu jer bi u automobilu mogli da se kriju ključni dokazi koji bi mogli da dovedu do Bajramijevih ubica.

UBISTVO NAJAVLJENO NA TIKTOKU

Makedonski mediji pišu kako je dan uoči egzekucije najavljeno da će Bajrami biti ubijen i to na TikToku. Neko je u petak objavio fotografiju Bajramija sa nekoliko momaka, koji su navodno ranije ubijeni u obračunu klanova, a preko njegovog lica bilo je ispisana reč "uskoro" dok su preko druge dvojice bila ispisana crvena slova X. Nakon što je javljeno da je Bajrami ubijen, postavljena je nova fotografija, ovog puta je i Bajrami bio "prekrižen". S obzirom na to na koji način je Bajrami ubijen policija je sigurna da je u pitanju planirana likvidacija.

Veruje se da je Bajrami bio meta i mafijaške likvidacije koja se odigrala pre tri meseca u jednom baru u Skoplju. Tada je navodno izbegao metak jer je kasnio na ugovoreni sastanak. Tom prilikom ubijen je jedan muškarac koji je slovio za njegovog bliskog saradnika.

foto: Printscreen/Tik Tok

- Dvojica njegovih prijatelja koji su bili visokopozicionirani u Bajramijevom klanu izrešetani su sa 40 metaka. Istražuje se da li su ubistva iz marta i Bajramijevo ubistvo na bilo koji način povezana sa ubistvom u Prištini prošlog meseca - rekao je izvor iz istrage za grčke medije.

Tada je u Prištini ubijen Bljerim Dači. U njega su ispaljeni hici iz kalašnjikova, a njegovo telo pronađeno je u automobilu sa makedonskim tablicama. Oko kilometar od mesta zločina takozvana kosovska policija pronašla je zapaljeni automobil nemačkih registarskih oznaka. Dači se dovodio u vezu sa likvidacijom iz Skoplja. Albanski mediji na KiM su pisali da je Dači bio član kriminalne grupe Baron i član Islamske države te da se borio u Avganistanu.

Makedonski mediji pišu da se već mesecima vodi rat dve mafijaške grupe te da je Bajramijeva grupa Duđandžik na meti rivalskog klana. Navodno je Bajrami znao da je "sledeći na spisku" zbog čega se i skrivao u Grčkoj.

Mediji su pisali da je vilu na Halkidiju trebalo da napusti u subotu u podne, ali nije poznato da li je planirao da se vrati u Makedoniju ili je nameravao da putuje dalje po Grčkoj.

(Kurir.rs/Telegraf)