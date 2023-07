"TURISTI SU EVAKUISANI TRAJEKTOM, NA MORU SU ČEKALI DA POŽAR PROĐE!" Vlaho otkrio šta učiniti ako se nađete u području požara

Dva šumska požara, pojačana snažnim vetrom, juče su zahvatila područje zapadno od Atine, dok je jedan od njih izbio na turističkom ostrvu Rodosu i proširio se ka centru ostrva.

Prva vatrena stihija započela je u ponedeljak u letovalištu Lutraki, udaljenom 80 kilometara od Atine, a zatim se proširila i na zapadnu Atiku. U pomoć Grčkoj su pristigli vatrogasci i vozila iz tri zemlje EU: Poljske, Rumunije i Slovačke, koji su se pridružili naporima da se ugase požari.

Kako ovi događaji mogu uticati na turističku sezonu u Grčkoj? Gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, Vladimir Vlaho, vlasnik turističke agencije, dao je svoje viđenje situacije.

- Interesovanje je dalje veliko za ovaj sad pik sezone, kako mi to zovemo, za srce sezone i nadamo se da će tako i ostati. Na to verovatno utiče to što požar je srećom, u celoj ovoj nesreći, ipak daleko od turističkih naselja. U blizini je Lutrakija, ali i dalje je sve tamo pod kontrolom. Srećom u drugim letovalištima i mestima gde borave turisti, požara za sada nema. Pomenuli smo Rodos, znamo da je na Rodosu izbio požar koja je atraktivna turistička destinacija za naše turiste. Taj požar trenutno besni u planinama van turističkih oblasti. Evakuisana su nažalost neka tri sela u planinama, ali zaista za sada nema nikakve opasnosti po naše turiste - rekao je Vlaho.

Na pitanje šta trebaju učiniti turisti ukoliko se zateknu u području pogođenom požarom, Vlaho je podelio važne savete.

- Procedura je prilično komplikovana u tim trenucima. Imamo jedno jako neprijatno iskustvo velikog požara na Evi i 15 godina pre toga na Halkidikiju. I tada smo zaista, mi turistički radnici, da kažem izučili zanat i šta da radimo u takvim situacijama, naravno u tim maksimalno ograničenim situacijama. Kao prvo, svi turisti koji borave tamo preko turističkih agencija, bitno je da slede uputstva svojih predstavnika na licu mesta, odnosno naših lokalnih partnera koji su u koordinaciji sa lokalnim vlastima šta je potrebno raditi - rekao je Vlaho i dodao:

- Da se vratim opet na Eviju, pre dve godine u letovalištu Pefki. Imali smo situaciju kada su svi naši turisti bili evakuisani na trajekte koji su došli u Pefki i povukli se sa ostrva, čekajući šta će se dogoditi. Bili su na moru, na trajektu, kada je požar malo splasno i pao, oni su se vratili u svoje smeštaje koje želeo. Na Halkidikiju smo imali tada veliki požar, kada smo vršili evakuaciju autobusima, došlo je jako puno autobusa, nacionalne asocijacije, turističkih agencija Juta, sve agencije su pomogle, kao i prevoznici i to je takođe uspešno izvedeno. Dakle, imamo ta neka iskustva i jedina prava preporuka je slušajte uputstva predstavnika, lokalnih partnera, nemojte mnogo verovati društvenim mrežama.

