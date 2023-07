"AKO SU NEKAD MOGLI DA POMIRE RUSE I UKRAJINCE, TO VIŠE NIJE MOGUĆE" Đukić: Jedna svetska sila ispala je iz uloge medijatora

Situacija na ukrajinskom frontu se ne smiruje. Rusija je juče napala Odesu i Nikolajev u trećoj uzastopnoj noći vazdušnih napada na lučke gradove na jugu Ukrajine.

Reč je o nastavku "odmazde", kako je saopštilo rusko minsitarstvo odbrane. Posle upozorenja Moskve da će brodove koji plove ka ukrajinskim lukama u Crnom moru smatrati metama, ukrajinski zvaničnici odgovaraju da će se sva plovila na putu ka ruskim lukama smatrati vojnim. Američki mediji objavili su da je Kijev počeo da koristi "kontroverznu" američku kasetnu municiju.

Ovim povodm u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je advokat Milan Đukić.

foto: Kurir televizija

- Sama situacija vezana za žito koje je neophodno pre svega za afričke zemlje kako bi se sprečila glad, igra živaca nije samo ovog leta, već je bila i prethodnog. Kreće prepucavanje u kome Turska ne može više da bude medijator kao što je to bilo ranije zbog stavova koje je izneo Erdogan, koji Rusiji nisu prijali, a koji se tiču priče o Ukrajini i njenom članstvu u NATO. To se Rusiji nije dopalo i time je Turska izgubila poziciju - rekao je Đukić i dodao:

- S druge strane u svetlu onoga što Ukrajinci zovu kontraofanziva i napada na Kerčki most došlo je do odmazde Rusije. Takve odmazde koje su bile odgovor na napad na kerčki most bile su ranije bile vezane za Kijev, a sad je vezana za onesposobljavanje Ukrajinaca da koriste svoje luke na crnom moru i time Rusi žele da zatvore mogućnost da oni urade bilo šta autonomno. Videli ste da je luka u Odesi gađana. To je njihova politička odmazda i potreba da se sve na Crnom moru kontroliše.

04:22 RUSKA ODMAZDA SADA IMA DRUGAČIJI CILJ! Advokat Đukić: Ako se komercijalo civilne mete proglase za vojne to će biti UŽASNO!

Istakao je da je ruska odmazda ovaj put vođena drugačijim ciljevima nego što je to bio slučaj ranije:

- Kada tu situaciju još malo analiziramo potreba da se Ukrajina potpuno ekonomski uništi jedan je od ratnih ciljeva ne kojem oni veoma insistiraju. Ukrajina nema proizvodnju., Njihov izvoz je bio vrlo veliki i Rusijia pokušava i tu stvar da zaokruži. Ono što je užasno jeste da se komercijalni brodovi proglase za legitimne mete. Ja se nadam da će razum prevladati i da će uspeti da naprave nekakav sporazum koji će omogućiti nekakav monitoring ne bi došlo do potapanja civilnih komercijalnih brodova.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:17 UKRAJINA ISCRPELA LJUDSTVO, RUSIJA NEMA SNAGE DA IZVRŠI KONTRAUDAR! Pandurević otkrio kada možemo očekivati PREGOVORE I KRAJ RATA