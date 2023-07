HOROR U MOSKVI: U tržnom centru 4 žene nastradale u NAJTEŽIM MUKAMA kad je pukla toplovodna cev u prodavnici (UZNEMIRUJUĆE)

Velika tragedija dogodila se danas u Moskvi kad su nakon pucanja toplovodnih cevi u jednom tržnom centru nastradale četiri žene.

Tragedija se dogodila u tržnom centru na Кutuzovskom prospektu kad je došlo do pucanja cevi. Zbog naleta ključale vode i pare koja je počela da se diže povređeno je više od deset osoba.

- Temperatura je porasla u zgradi i postalo je vruće. Mislio sam da je izbio požar. Кad sam istrčao na ulicu video sam ljude sa opekotinama po nogama. Tada sam čuo da nije od vatre nego od tople vode - rekao je jedan posetilac za MSK1.

Nastradale žene su prema navodima lokalnih medija bile zaposlene u prehrambenoj prodavnici na -1 spratu.

A hot water pipe bursts in a shopping mall in Moscow, injuring several people according to local media. Follow us on Odysee: https://t.co/gMbz1a2E5x pic.twitter.com/xUnCPeLJeO