"KO ĆE FINANSIRATI OBNOVU UKRAJINE ZAVISI OD OVOGA!" Stručnjaci: Amerikanci i Rusi su kasetnim bombama OTPISALI UKRAJINSKO ŽITO

Godinu i po dana sukoba u Ukrajini ostavilo je tragične posledice po bezbednost i infrastrukturu zemlje. Nagazne mine, neeksplodirane bombe, artiljerijske granate i drugi smrtonosni nusproizvodi rata kontaminirali su deo Ukrajine, čineći je zemljom sa najviše miniranja na svetu.

Nedavno razmeštanje kasetne municije američke proizvodnje od strane ukrajinskih snaga, koja rasipa prljavštinu koja ne eksplodira, dodatno je povećalo opasnost. S druge strane, ruska teško minirana odbrana usporava ukrajinsku kontraofanzivu, oštećujući vojnu opremu koju su isporučili zapadni saveznici.

Analitičar Centra za društvenu stabilnost, Marko Miškeljin, istakao je u emisiji "Usijanje" da je glavni problem kod kasetnih bombi to što su one zapravo jedna velika bomba u kojoj se nalazi puno malih. Oko 40% tih malih bombi ostaje neaktivirano, a aktiviraju se po dodiru.

- Glavni problem kod kasastnih bombi je što je to jedna velika bomba u kojoj se nalazi puno malih. Pri delovanju iz aviona ili artiljerijskom ona se otvara i negde oko 40% tih malih bombi ostane neaktivirano i one se aktiviraju po dodiru. Čitava Ukrajina je jedna žitnica i to će predstavljati ogroman problem kada se rat završi - rekao je Miškeljin i dodao:

- Imamo da nije produžen dogovor oko žita i da tu neku infrastrukturu koja se smatrala pod sporazum sada smatraju legitimnim metama. To nam dovoljno govori da Amerikanci čim su dostavili kasetne bombe Ukrajincima, ni oni ne računaju na ukrajinsko žito preterano što se tiče svetske berze u narednih nekoliko decenija.

Zagađena teritorija Ukrajine je toliko ogromna da se procenjuje da bi za humanitarno čišćenje bilo potrebno oko 757 godina kada bi se angažovalo 500 deminerskih timova u trenutnoj operaciji. Prema proceni Svetske banke, deminiranje Ukrajine će koštati između 2 i 8 dolara po kvadratnom metru, što ukupno iznosi 37,4 milijarde dolara u narednih 10 godina. Da bi pomogle u rešavanju ovog problema, Sjedinjene Američke Države su spremne izdvojiti više od 95 miliona dolara za razminiranje Ukrajine.

S obzirom na razornu prirodu sukoba, obnova Ukrajine će biti dugotrajan i skup proces. Novinar i književnik Aleksandar Gajović je u emisiji naglasio da će ceo svet biti spreman na obnovu ove zemlje, koja je pretrpela veliku destrukciju i zahteva decenije napora kako bi se obnovila.

- Mislim da će ceo svet, a pogotovo učesnici rata, biti spreman na obnovu Ukrajine. Jer ona je po meni toliko razorena da će za to trebati decenije da se obnovi - rekao je Gajović.

- Pitanje o tome ko će finansirati obnovu Ukrajine zavisiće od toga i kako se rat bude završio - dodao je Miškeljin.

