OTVARA SE NOVI FRONT U UKRAJINI KOJI IZLAZI NA MORE! Gajović: Crnomorska flota je jaka, Rusija još nije pokazala svo oružje

Ruski vojni napadi na luke Reni i Ismail u Ukrajini, koje se nalaze u neposrednoj blizini Rumunije, dodatno produbljuju sukob u ovoj oblasti. Ovaj najnoviji napad dronovima i projektilima se dešava u kontekstu žitne krize koja pogađa Ukrajinu, a mete napada su logistički centri.

Ismail, najveća luka na Dunavu u Ukrajini, takođe je baza ukrajinske mornarice i granične straže, što dodatno pojačava značaj ovog napada i njegov uticaj na ukrajinsku vojnu i bezbednosnu infrastrukturu.

Gostujući u emisiji "Usijanje", novinar i književnik Aleksandar Gajović, izneo je svoje mišljenje o ovim napadima i njihovim mogućim posledicama.

- Budući ciljevi Rusije mogu biti pre svega vojni. Moje mišljenje je da Rusija na ovaj način neće poraziti Ukrajinu, iz prostog razloga što je ona svojom nekom diplomatijom pokazala da je čvrsta zemlja i da je zemlja koja ume da se brani. Međutim, mislim da Rusija još svo oružje nije pokazala, a to će onda biti strašno - rekao je Gajović.

Posebno se osvrnuo na moć Crnomorske flote kao jednog od temelja ruske odbrambene snage, što predstavlja buduću pretnju Ukrajini.

- Crnomorska flota je vrlo jaka i ona je jedan temelj ruske odbrambene snage i to je nešto što je buduća pretnja Ukrajini. Siguran sam da će ukrajinska flota odgovoriti na napade i u tom nekom smislu otvoriće se novi front koji izlazi na more. Teško će se to onda brzo završiti - istakao je Gajović.

