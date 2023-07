"RUSIJA JE POSTAVILA KAMEN ZELENSKOM, A NA NJEGA SE SPOTAKAO PUTIN" Šahrimanjan: Ovo su bili ukrajinski ciljevi u napadu na Moskvu

Američki Si-En-En objavio je da su ukrajinski obaveštajci preuzeli odgovornost za napad dronovima na Moskvu.

Iz Rusije najavljuju "oštar" odgovor. Kremlj, takođe, odbacuje da su ruske snage gađale pravoslavnu Preobraženjsku crkvu u Odesi, već tvrdi da je raketa ukrajinske PVO pogodila hram.

Posebno uznemirujući podatak izneo je Vašington post, navodeći da će biti potrebno 757 godina da se Ukrajina očisti od mina.

foto: Profimedia

Gošća "Redakcije" koja je uporedila poziciju Rusije i Ukrajine je Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu.

Obradović je prvo komentarisala napad na Moskvu, pa je rekla da je Ukrajina tada napala tri zgrade:

- Ukrajina je ovim napadima pokazala da ne mari niti je zanimaju vatrene izjave i najave ruskih zvaničnika. Isto tako ne strepe ni od pretnji istih. Moram napomenuti da su u tom napadu napadnute tri zgrade, od kojih je jedna u blizini ministarstva odbrane, druga je 17. sprat neke biznis zgrade, a treća zgrada je podeljena u više sektora. Najzanimljivije je da se tu vrši obuka ilegalaca, tj spavača špijuna, a ono što je još bitnije, iz te zgrade se vrše hibridna i hakerska dejstva. To je možda i najveći uspeh ukrajinskog napada dronovima.

Potom je iznela tvrdnju da je dron pušten s ukrajinske teritorije:

- Dosta se nagađalo da li je dron pušten sa teritorije Rusije ili Ukrajine, a prema zvaničnim informacijama nije moguće da je pušteno s ruske teritorije zbog njegove putanje. Zasigurno je da je dron pušten sa ukrajinske teritorije. Kada sagledamo sve, dolazimo do zaključka da je Ruska Federacija pokušala da postavi kamen spoticanja Zelenskom, a vidimo da se nije on spotakao na taj kamen, već je to uradio Putin. Vidimo da sada trpi udare na Moskvu koje ukrajinska strana uspešno sprovodi. Samo se pitam kako je moguće da su ljudi snimali telefonima pomenuti dron, a ruska odbrana nije mogla da ga primeti.

