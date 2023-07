"KO JE PUSTIO DRONOVE U SRCE RUSIJE?" Jović o posledicama vazdušnog napada Ukrajine: Zapad zabranio, ali ZELENSKI JE IPAK NAREDIO?

Napetosti između Rusije i Ukrajine dostigle su novu tačku ključanja, nakon što je američka medijska kuća Si-En-En objavila izveštaj o napadu dronovima na Moskvu, za koji su ukrajinski obaveštajci preuzeli odgovornost.

Incident, koji je potresao region, izazvao je reakciju Kremlja koji najavljuje "oštar" odgovor.

Međutim, postoji i druga strana priče. Ruske vlasti odbacuju tvrdnje o gađanju pravoslavne Preobraženjske crkve u Odesi, prenoseći informaciju da je raketa ukrajinske protivvazdušne odbrane slučajno pogodila ovu svetinju.

U ovakvoj napetosti, američki list "Vašington post" objavio je posebno uznemirujuću prognozu - ukazujući da će biti potrebno čak 757 godina da se Ukrajina očisti od mina koje predstavljaju pretnju po živote i bezbednost stanovnika ove zemlje.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je analizirao stanje na fronut je Nikola Jović, politikolog i novinar.

Jović je napomenuo da su napadi dronovima, kakvi su bili na Moskvu, ponavljanje jednog obrasca:

- Napad dronovima je ponavljanje već ustaljenog obrasca, a to je da se određeno oružje isporuči Ukrajini, a Zapadni isporučioci kažu da to ne sme da se koristi na teritoriju međunarodno priznate Rusije, već na ove četiri oblasti koje je Rusija preuzela. Međutim, Ukrajinici to ne ispoštuju, negde ih iskoriste, kao što i jeste taj slučaj u Moskvi. Samim tim dođe do žestoke ruske osude i nekih diplomatskih prepucavanja, pa se vratimo na početak. Situacija je ista bila i kada je napadnut most u Kremlju, ali i mnogo puta mimo tog.

Potom se osvrnuo na najavljeni oštar odgovor Kremlja, pa je rekao:

- To je odgovor, kako bi se reklo, na prvu loptu. Čisto da ne prođe nezapaženo ili da druga strana pomisli da može da prođe nekažnjeno. Postoji širok dijapazon mogućnosti za odgovor Rusije, ali su oni ostali i dalje skromni sa tim. Setimo se drugog napada na most, koji je bio pre dve nedelje, takođe su najavljivali svašta, ali se, srećom po Ukrajince, malo toga obistinilo. Bilo je gađanja luke u Odesi i ostalih strateških ciljeva, ali ništa naročito novo. Postoji set uobičajenih vojnih aktivnosti, ali takođe postoje akcije koje nisu toliko ustaljene niti su deo konvecionalnog rata, a Ukrajina češće pribegava takvom načinu nego Rusija, što je malo paradoksalno s obzirom na kapacitete.

