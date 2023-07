"U OVOJ REGIJI EVROPE PADALE SU KUGLE GRADA" Radovanović o požarima i olujama u Italiji: Trenutno ima oko 50 ranjenih (VIDEO)

Aerodrom u Palermu na Siciliji juče je bio zatvoren zbog šumskih požara. Ekstremne vremenske prilike nastavljaju da pogađaju Italiju, uključujući jake oluje, koje su odnele najmanje dva života na severu .

Kakva je situacija u Italiji i kakve su razmere štete, predstavila je putem vajbera Lidija Radovanović, predsednica Saveza Srba u Italiji u jutarnjem programu Redakcija.

Situacija nije dobra, nadaju se da će se poboljšati, ali za sada se ne poboljšava.

- Imali smo prošle godine slične događaje, bio je zatvoren autoput, nije bilo vozova, znači uvek kada se radi o požarima, i zbog toga što se ne zna gde će otići vatra, zatvara se vozni saobraćaj... - rekla je Raodvanović.

Na udaru oluje su, prema njenim rečima, severne regije.

- Baš ovde gde radim palo je zrno grada, bolje reći kugla grada, i kažu da je to najveće zrno grada u Evropi i to prečnika 19 centimetara! Što se tiče Milana, u regiji Veneto, gradovi Verona ,Travizo, Vinčenco ima oko 50 ranjenih. Jedna devojka od 16 godina je poginula, jedan mladić od 16 godina, nalazi se u lošem stanju, pogođen je granom drveta. U Milanu je više od 350 drveća palo i vrlo su velike štete što se tiče poljoprivrede. Naravno, nadamo se da će država pomoći seljake koji su imali jako velike štete. Ali i da će tim stručnjaka i naučnika krenuti da analizira šta se to dešava, mislim da se ranije više obraćala pažnja na to šta se dešava i šta će se desiti. Sećam se da su se u Beogradu palile granate protivgradne, čini mi se da se više obraćalo pažnju na prevenciju - rekla je Radovanović.

Naravno, ona smatra Italiju velikom silom, ail se, ipak pribojava da će se sve odraziti negativno na cene i osnovne ljudske potrebe za hranom.

