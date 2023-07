OPENHAJMER JE PROUČAVAO UTICAJ BOGINJE ŠIVE! Mlakar: Atomsku bombu napravili su fizičari jevrejskog porekla, A STALJIN JE ZNAO SVE

Mnogi će zahvaljujući filmu saznati ko je bio fizičar i filozof Džulijus Robert Openhajmer. Tokom Drugog svetskog rata vodio je istraživački tim za proizvodnju atomske bombe u Los Alamosu.

Te bombe će koju godinu kasnije biti bačene na Hirošimu i Nagasaki. Gost emisije Puls Srbije, urednik televizije Front, Andrej Mlakar, govorio je o rađanju atomske bombe i kako je Openhajmer nakratko pobedio u trci do najstrašnijeg oružja od koga svet i danas strahuje.

Mlakar je rekao da je osim pojedinih ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država koji su radli na atomskoj bombi, uključujući i samog Openhajmera za napad na Japan znao i predsednik Sovjetskog Saveza Josif Visarionovič Staljin.

- Staljin je znao šta se dešava. Signalizirano mu je da će atomska bomba biti bačena, on se pravio da to ne zna, a u stvari znao je. To se sve saznalo zahvaljujući jednom sovjstekom prebegu Igoru Ivanoviču Gvozdenku. On je razotrio kompletnu priču. Openhajmer ništa sa tim nije imao - rekao je Mlakar.

O samom Openhajmeru rekao je da je bio levičar po opredeljenju, ali da nije bio čklan partije kao i da su atomsku bombu napravili fizičari jevrejskog porekla koji u vreme nacizma iz Nemačke prepegli u SAD:

- On je bio levičar, ali nije bio član komunističke partije On je čovek koji je radio na tome, a atomsku bombu su napravili fizičari jevrejskog porekla koju su od nacizma pobegli u SAD. Ona je napravljena zahvaljujući namčkom nacističkom ludilu. Sticajem okolnosti rat sa Japanom je potrajao mnogo duže nego rat se Nemačkom i Japanci su, nažalost jedini osetili primenu nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji.

Tvrdi da je osim nauke strast nauka bila istočnjačka filozofiija, naročito boginja Šiva koju je proučavao.

- Openhajmerova strast je osim fizike bila ta istočnjačka filozofija. Intenzivno je proučavao budizam i hinduizam i uticaj boginje šive. Laboratorija je bila u blizini njegovog rodnog mesta. To je sve bilo vezano za njegovo detinjstvo. Obožavao je tu istočnjačku filozodiju i kada je stvarao atomsku bombu u postojanju boginje Šive je nalazio određene elementa postojanja, ali je shvatio brzo da se cepanjem jezgra uranijuma može osloboditi strašno velika energija iz koje se može napraviti atomska bomba - rekao je Mlakar.

