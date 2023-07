GOLA ŽENA IZAŠLA IZ KOLA I POČELA DA PUCA! Panika na mostu u Americi, vozači pokušavali da je obiđu dok su sevali meci (VIDEO)

Gola žena izazvala je paniku na prometnom mostu koji povezuje kalifornijske gradove San Francisko i Ouklend, pošto je izašla iz automobila i počela da puca na vozila koja su joj išla u susret.

Kako prenosi ABC7, pucnjava se dogodila u utorak i na svu sreću u njoj niko nije stradao, a žena je uhapšena.

Navodi se da su Majkl Kroford i njegov kolega krenuli sa posla automobilom preko tog mosta i naišli na kola koja su bila parkirana dijagonalno tako da su blokirala nekoliko traka saobraćajnice.

- Čuo sam da je nešto puklo, video sam je kako hoda okolo i opet čuo to i pomislio sam "O, to je pištolj, to je stvarno pištolj" - rekao je Kroford.

On je naveo da se pitao šta da uradi u tom trenutku.

- Šta da radim? Ne možemo samo da ostanemo tu, mi smo bespomoćne mete, jedino što nas štiti jeste vetrobransko staklo - kazao je ovaj vozač.

Navodi se da se gola žena, koja je izazvala haos, zaustavila na mostu, izašla iz automobila i počela da viče na druge vozače držeći nožu u ruci.

Potom se vratila u kola, odvezla se do prostora ispred naplatne rampe i ponovo izašla napolje, ali ovog puta sa pištoljem u ruci.

- Vikala je na ostala vozila, počela je da puca u vazduh, a onda i u druga vozila koja su pokušavala je obiđu - kazao je portparol policije Endrju Barkli.

On je dodao da su policajci uspeli da je smire i ubede da položi oružje i da se preda.

Navodi se da je žena odvedena u bolnicu na psihijatrijsku proveru.

