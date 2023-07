"NE ZANIMA IH KO ĆE STRADATI, SAMO ŠALJU KASETNU MUNICIJU" Profesor Časlav Koprivica: Od toga će godinama umirati deca i civili

Rusija je izvršila najmasovniji napad na Ukrajinu od početka rata.

Lansirano je više od 50 krstarećih raketa, kao i hiperzvučne rakete "kinžal". Mete su kako se navodi bile podzemni komandni centri, štabovi i skladišta oružja, ali i vojni aerodromi kod gradova Žitomir i Hmeljnički.

Kako je izjavio Vladimir Piutin ruske snage su istovremeno i zaustavile pokušaje ukrajinske kontraofanzive.

Prema njegovim rečima, Kijev je pojačao vojne operacije i to prvenstveno u pravcu Zaporožja, ali ukrajinske snage nisu imale uspeha ni na jednom polju na frontu i pretrpele su velike gubitke - prvenstveno u ljudstvu.

S druge strane,predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je snimak na kome se vidi veliki prodor ukrajinske vojske na južnom frontu,dok zapadni zvaničnici navode da je počela nova faza ukrajinske kontraofanzive.

Gost koji je analizirao prodor Ukrajine, ali i reakciju Rusije je prof. dr Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka.

Prvo je izjavio da most na Krimu nema strateški, ali ima simolični značaj za Ukrajinu.

- Treba imati dozu opreza prema izjavama sve tri strane. Možemo da primetimo da su talasi raketnih udara usledile kada su ukrajinske snage napadel na krimski most, koji inače nema stratešku težinu jer postoji kopneni koridror između Rusije i Krima. Udar na krimski most je nešto što Ukrajincima predstavlja simboliku. Ovaj veliki prodor o kojem govori Zelenski nije na delu, oni jesu pomerili liniju fronta na jugu, ali s obzirom na njihove gubitke, to su neznatni prodori - započeo je Koprivica, pa nastavio:

- Rusi korsite elastičnu odbranu, gledaju da štede svoje ljude, što se ne može reći za suprotnu snagu. Prekjuče je Putin izjavio da su Ukrajinci u prodoru izgubila 26 tenkova i ubijeno je 200 ljudi. Kada Putin tvrdi dešavanja na frontu, to je obično kada oni smatraju da su napravili veliki uspeh, jer su uglavnom za izjave zaduženi regionalni kordinatori, oficiri i general Konašenkov.

Potom se osvrnuo na kasetnu municiju, rekavši da će od nje stradati ljudi godinama nakon rata:

- Od kasetne municije će godinama stradati civili i deca nakon rata jer ne postoji način da se ona tako lako primeti. Takođe, čuo sam da Zelenski pominje da će se oni brzo integrisati u Krim, ali jednostavno do njega neće doći. Ovaj rat je specifičan, Ukrajina mesecima priča o kontraofanzivi, a ne postoji rat u kojem su u medijima najavljivali napad. Upotreba kasetne municije govori dve stvari, prvo da Amerikancima nije važno ko će tamo da strada,a druga ukazuje da nemaju mogućnost da popune rastuće potrebe artiljerije i municije za ukrajinske snage, pa im daju ono što imaju, a to je kasetna municija.

